https://ria.ru/20201118/rech-1585248388.html
Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12 саммите БРИКС
Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12 саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:27
2020-11-18T20:27
2020-11-18T20:27
россия-китай: главное
брикс
си цзиньпин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/84/1555318479_0:271:2938:1924_1400x0_80_0_0_737dccc82020432027041dbe22992a41.jpg
МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи.Встреча организована по инициативе России, председательствующей в БРИКС в этом году.В своём выступлении Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время вековая эпидемия и столетние изменения в мире переплетаются. Международная структура переживает глубокое изменение. Человеческое общество сталкивается с самой страшней пандемией за столетие, Мировая экономика переживает худшую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что при этом лейтмотив эпохи "мир и развитие" не изменяется, тенденции к мировой многополярности и экономической глобализации невозможно повернуть вспять.Си Цзиньпин призывал сделать все возможное для блага человечества, придерживаясь концепции "сообщества единой судьбы человечества", предпринимать практические действия, чтобы внести вклад в создание прекрасного мира.По словам Си Цзиньпина, противоэпидемическая практика показывает, что в условиях сплочённости и научной профилактики распространение вируса может находиться под контролем. Он призвал все страны прилагать совместные усилия к противостоянию заболеванию.Си Цзиньпин подчеркнул, что, используя эпидемию, пропаганда "деглобализации" и других махинаций только нарушит коренные интересы этой страны и общие интересы разных стран. В нынешней ситуации все страны должны неизменно сформировать открытую мировую экономику.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет более активно интегрироваться в мировой рынок и углублять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей и пространства для восстановления и развития глобальной экономики.Си Цзиньпин также указал, что Китай выполнит свое обещание по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.
https://ria.ru/20201118/vaktsinami-1585183671.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155531/84/1555318479_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7eadc9a05392aba69bf9cc6794b558cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, си цзиньпин, китай
МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное".
Председатель КНР Си Цзиньпин
, находясь в Пекине
, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС
, проходящем в формате видеосвязи.
Встреча организована по инициативе России, председательствующей в БРИКС в этом году.
В своём выступлении Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время вековая эпидемия и столетние изменения в мире переплетаются. Международная структура переживает глубокое изменение. Человеческое общество сталкивается с самой страшней пандемией за столетие, Мировая экономика переживает худшую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что при этом лейтмотив эпохи "мир и развитие" не изменяется, тенденции к мировой многополярности и экономической глобализации невозможно повернуть вспять.
Си Цзиньпин призывал сделать все возможное для блага человечества, придерживаясь концепции "сообщества единой судьбы человечества", предпринимать практические действия, чтобы внести вклад в создание прекрасного мира.
По словам Си Цзиньпина, противоэпидемическая практика показывает, что в условиях сплочённости и научной профилактики распространение вируса может находиться под контролем. Он призвал все страны прилагать совместные усилия к противостоянию заболеванию.
Си Цзиньпин подчеркнул, что, используя эпидемию, пропаганда "деглобализации" и других махинаций только нарушит коренные интересы этой страны и общие интересы разных стран. В нынешней ситуации все страны должны неизменно сформировать открытую мировую экономику.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай
будет более активно интегрироваться в мировой рынок и углублять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей и пространства для восстановления и развития глобальной экономики.
Си Цзиньпин также указал, что Китай выполнит свое обещание по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.