https://ria.ru/20201118/rech-1585248388.html

Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12 саммите БРИКС

Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12 саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:27

2020-11-18T20:27

2020-11-18T20:27

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МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи.Встреча организована по инициативе России, председательствующей в БРИКС в этом году.В своём выступлении Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время вековая эпидемия и столетние изменения в мире переплетаются. Международная структура переживает глубокое изменение. Человеческое общество сталкивается с самой страшней пандемией за столетие, Мировая экономика переживает худшую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что при этом лейтмотив эпохи "мир и развитие" не изменяется, тенденции к мировой многополярности и экономической глобализации невозможно повернуть вспять.Си Цзиньпин призывал сделать все возможное для блага человечества, придерживаясь концепции "сообщества единой судьбы человечества", предпринимать практические действия, чтобы внести вклад в создание прекрасного мира.По словам Си Цзиньпина, противоэпидемическая практика показывает, что в условиях сплочённости и научной профилактики распространение вируса может находиться под контролем. Он призвал все страны прилагать совместные усилия к противостоянию заболеванию.Си Цзиньпин подчеркнул, что, используя эпидемию, пропаганда "деглобализации" и других махинаций только нарушит коренные интересы этой страны и общие интересы разных стран. В нынешней ситуации все страны должны неизменно сформировать открытую мировую экономику.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет более активно интегрироваться в мировой рынок и углублять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей и пространства для восстановления и развития глобальной экономики.Си Цзиньпин также указал, что Китай выполнит свое обещание по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

https://ria.ru/20201118/vaktsinami-1585183671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, си цзиньпин, китай