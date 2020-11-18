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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201118/rech-1585248388.html
Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12 саммите БРИКС
Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12 саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:27
2020-11-18T20:27
россия-китай: главное
брикс
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи.Встреча организована по инициативе России, председательствующей в БРИКС в этом году.В своём выступлении Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время вековая эпидемия и столетние изменения в мире переплетаются. Международная структура переживает глубокое изменение. Человеческое общество сталкивается с самой страшней пандемией за столетие, Мировая экономика переживает худшую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что при этом лейтмотив эпохи "мир и развитие" не изменяется, тенденции к мировой многополярности и экономической глобализации невозможно повернуть вспять.Си Цзиньпин призывал сделать все возможное для блага человечества, придерживаясь концепции "сообщества единой судьбы человечества", предпринимать практические действия, чтобы внести вклад в создание прекрасного мира.По словам Си Цзиньпина, противоэпидемическая практика показывает, что в условиях сплочённости и научной профилактики распространение вируса может находиться под контролем. Он призвал все страны прилагать совместные усилия к противостоянию заболеванию.Си Цзиньпин подчеркнул, что, используя эпидемию, пропаганда "деглобализации" и других махинаций только нарушит коренные интересы этой страны и общие интересы разных стран. В нынешней ситуации все страны должны неизменно сформировать открытую мировую экономику.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет более активно интегрироваться в мировой рынок и углублять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей и пространства для восстановления и развития глобальной экономики.Си Цзиньпин также указал, что Китай выполнит свое обещание по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.
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брикс, си цзиньпин, китай

Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12 саммите БРИКС

20:27 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил 17 ноября с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи.
Встреча организована по инициативе России, председательствующей в БРИКС в этом году.
В своём выступлении Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время вековая эпидемия и столетние изменения в мире переплетаются. Международная структура переживает глубокое изменение. Человеческое общество сталкивается с самой страшней пандемией за столетие, Мировая экономика переживает худшую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что при этом лейтмотив эпохи "мир и развитие" не изменяется, тенденции к мировой многополярности и экономической глобализации невозможно повернуть вспять.
Си Цзиньпин призывал сделать все возможное для блага человечества, придерживаясь концепции "сообщества единой судьбы человечества", предпринимать практические действия, чтобы внести вклад в создание прекрасного мира.
По словам Си Цзиньпина, противоэпидемическая практика показывает, что в условиях сплочённости и научной профилактики распространение вируса может находиться под контролем. Он призвал все страны прилагать совместные усилия к противостоянию заболеванию.
Си Цзиньпин подчеркнул, что, используя эпидемию, пропаганда "деглобализации" и других махинаций только нарушит коренные интересы этой страны и общие интересы разных стран. В нынешней ситуации все страны должны неизменно сформировать открытую мировую экономику.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 14:55Россия-Китай: Главное
Си Цзиньпин: КНР и партнеры по БРИКС работают над вакцинами против COVID
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет более активно интегрироваться в мировой рынок и углублять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей и пространства для восстановления и развития глобальной экономики.
Си Цзиньпин также указал, что Китай выполнит свое обещание по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.
 
Россия-Китай: ГлавноеБРИКССи ЦзиньпинКитай
 
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