https://ria.ru/20201118/ramenki-1585135532.html
Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках сдадут в конце ноября
Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках сдадут в конце ноября
Столичный храм в честь преподобного Андрея Рублева в районе Раменки сдадут в эксплуатацию в ноябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы депутата... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:41
2020-11-18T11:41
2020-11-18T11:41
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Столичный храм в честь преподобного Андрея Рублева в районе Раменки сдадут в эксплуатацию в ноябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы Владимира Ресина, куратора программы строительства православных храмов в Москве."До конца ноября планируется сдать в эксплуатацию храм преподобного Андрея Рублева в Раменках. Сейчас продолжаются отделочные работы в приходской части храмового комплекса", - сказал Ресин.К Пасхе 2021 года в храме установят постоянный иконостас, отметил он."Строительство каменного храма в честь преподобного Андрея Рублева началось в 2008 году. В марте 2016 года, по просьбе прихода, объект включили в программу строительства храмов. Здание на тысячу прихожан возведено по индивидуальному проекту, за основу взят образ Спасо-Преображенского собора Андроникова монастыря", - рассказали в пресс-службе.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
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религия, андрей рублев (теннисист), новости - религия и мировоззрение, госдума рф, владимир ресин, москва
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Столичный храм в честь преподобного Андрея Рублева в районе Раменки сдадут в эксплуатацию в ноябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы Владимира Ресина, куратора программы строительства православных храмов в Москве.
"До конца ноября планируется сдать в эксплуатацию храм преподобного Андрея Рублева в Раменках. Сейчас продолжаются отделочные работы в приходской части храмового комплекса", - сказал Ресин.
К Пасхе 2021 года в храме установят постоянный иконостас, отметил он.
"Строительство каменного храма в честь преподобного Андрея Рублева началось в 2008 году. В марте 2016 года, по просьбе прихода, объект включили в программу строительства храмов. Здание на тысячу прихожан возведено по индивидуальному проекту, за основу взят образ Спасо-Преображенского собора Андроникова монастыря", - рассказали в пресс-службе.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.