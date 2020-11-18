https://ria.ru/20201118/ramenki-1585135532.html

Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках сдадут в конце ноября

Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках сдадут в конце ноября

Столичный храм в честь преподобного Андрея Рублева в районе Раменки сдадут в эксплуатацию в ноябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы депутата... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:41

2020-11-18T11:41

2020-11-18T11:41

религия и мировоззрение

религия

андрей рублев (теннисист)

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Столичный храм в честь преподобного Андрея Рублева в районе Раменки сдадут в эксплуатацию в ноябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы Владимира Ресина, куратора программы строительства православных храмов в Москве."До конца ноября планируется сдать в эксплуатацию храм преподобного Андрея Рублева в Раменках. Сейчас продолжаются отделочные работы в приходской части храмового комплекса", - сказал Ресин.К Пасхе 2021 года в храме установят постоянный иконостас, отметил он."Строительство каменного храма в честь преподобного Андрея Рублева началось в 2008 году. В марте 2016 года, по просьбе прихода, объект включили в программу строительства храмов. Здание на тысячу прихожан возведено по индивидуальному проекту, за основу взят образ Спасо-Преображенского собора Андроникова монастыря", - рассказали в пресс-службе.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.

https://realty.ria.ru/20201102/khram-1582677532.html

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религия, андрей рублев (теннисист), новости - религия и мировоззрение, госдума рф, владимир ресин, москва