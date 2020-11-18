https://ria.ru/20201118/putin-1585197094.html

Путин призвал не допустить, чтобы кто-то наживался на борьбе с COVID-19

Путин призвал не допустить, чтобы кто-то наживался на борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить, чтобы кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:49

2020-11-18T15:49

2020-11-18T17:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить, чтобы кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.Путин обратил внимание на вопрос закупки машин для медиков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал президенту о способе решения проблемы. "Сегодня очень хорошая практика быстро закрыть потребность - это привлечение машин такси", - сказал он. Так, по его словам, например, в Ростовской области, такси ввели специальный тариф для медиков - до 10 рублей за поездку. Президент поддержал: "Можно и так сделать, ради бога"."Только чтобы никто на этом не наживался, а то мы сейчас знаем такие ситуации. Сейчас много волонтеров, людей, которые даже бесплатно врачей возят. Но есть и другие... Нельзя пускать на самотек", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585201797.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество