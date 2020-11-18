https://ria.ru/20201118/putin-1585195631.html

Путин назвал ключевой критерий работы всех органов власти

Путин назвал ключевой критерий работы всех органов власти

Ключевой критерий работы всех органов власти - поддержка людей, нельзя допустить ни одного сбоя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:42

2020-11-18T15:42

2020-11-18T16:44

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ключевой критерий работы всех органов власти - поддержка людей, нельзя допустить ни одного сбоя, заявил президент России Владимир Путин."Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите - вот это ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20201118/patsienty-1585185468.html

россия

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Путин назвал поддержку людей ключевым критерием работы всех органов власти Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам борьбы с коронавирусом заявил, что ключевым критерием работы всех органов власти остается поддержка людей. 2020-11-18T15:42 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, общество