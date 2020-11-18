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Путин назвал ключевой критерий работы всех органов власти
Путин назвал ключевой критерий работы всех органов власти
Ключевой критерий работы всех органов власти - поддержка людей, нельзя допустить ни одного сбоя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:42
2020-11-18T16:44
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ключевой критерий работы всех органов власти - поддержка людей, нельзя допустить ни одного сбоя, заявил президент России Владимир Путин."Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите - вот это ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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Путин назвал поддержку людей ключевым критерием работы всех органов власти
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам борьбы с коронавирусом заявил, что ключевым критерием работы всех органов власти остается поддержка людей.
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россия, владимир путин, общество

Путин назвал ключевой критерий работы всех органов власти

15:42 18.11.2020 (обновлено: 16:44 18.11.2020)
 
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ключевой критерий работы всех органов власти - поддержка людей, нельзя допустить ни одного сбоя, заявил президент России Владимир Путин.
"Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите - вот это ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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