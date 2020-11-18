https://ria.ru/20201118/putin-1585133505.html

Путин отметил вклад работников транспортной отрасли в развитие России

Путин отметил вклад работников транспортной отрасли в развитие России

Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работников транспорта отметил, что представители отрасли внесли колоссальный вклад в развитие страны,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:31

2020-11-18T11:31

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работников транспорта отметил, что представители отрасли внесли колоссальный вклад в развитие страны, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю с Днём работника транспорта, который впервые отмечается в России. Учреждение этого праздника – дань уважения к труду многих поколений специалистов, профессионалов, оценка их колоссального вклада в развитие страны", - сказал Путин.Он отметил, что к празднику приурочены традиционные экспертные встречи, такие как Международный форум, выставка "Транспорт России" и съезд Союза транспортников России. Путин подчеркнул, что своей насыщенной повесткой они объединяют широкий круг участников и нацелены на обсуждение ключевых вопросов отрасли, на раскрытие её потенциала, создание благоприятных условий для инвестиций и технологической модернизации.Путин также отметил, что в нынешнем году особого внимания требуют такие темы, как обеспечение устойчивой деятельности транспортного комплекса в ситуации, связанной с распространением коронавируса, сохранение рабочих мест и здоровье сотрудников. По словам президента, все эти аспекты имеют приоритетное значение для России, для укрепления экономики, социальной сферы и развития регионов.

https://ria.ru/20201111/transport-1584112471.html

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владимир путин, общество