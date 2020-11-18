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Липецкая область
https://ria.ru/20201118/proekty-1585179954.html
Власти Липецкой области поддержат проекты молодежи
Власти Липецкой области поддержат проекты молодежи
Порядка 1,2 миллиона рублей выделят власти Липецкой области для поддержки молодёжных проектов в рамках конкурса "Молодёжный проект", который стартовал в среду,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:41
2020-11-18T14:41
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона рублей выделят власти Липецкой области для поддержки молодёжных проектов в рамках конкурса "Молодёжный проект", который стартовал в среду, сообщил глава области Игорь Артамонов.По его словам, конкурс направлен на вовлечение молодежи в творческую деятельность и проявление активной гражданской позиции. Проекты будет оценивать конкурсная комиссия в два эта. По итогам второго этапа определяется двенадцать лауреатов. Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект по одному из направлений, зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России", затем создать проект в разделе "Мои проекты" (через личный кабинет пользователя), далее в разделе "Мероприятия" выбрать "Областной публичный конкурс "Молодёжный проект" и подать заявку на участие.Артамонов отметил, что конкурсные работы принимаются по следующим направлениям: "Гражданская позиция"; "Добровольчество"; "Семейные ценности"; "Здоровый образ жизни"; "Творчество"; "Содействие"."Молодёжь Липецкой области – целеустремленная и талантливая. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни. Убежден, что молодое поколение сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты и сможет внести достойный вклад в развитие региона", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область

Власти Липецкой области поддержат проекты молодежи

14:41 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона рублей выделят власти Липецкой области для поддержки молодёжных проектов в рамках конкурса "Молодёжный проект", который стартовал в среду, сообщил глава области Игорь Артамонов.
По его словам, конкурс направлен на вовлечение молодежи в творческую деятельность и проявление активной гражданской позиции. Проекты будет оценивать конкурсная комиссия в два эта. По итогам второго этапа определяется двенадцать лауреатов. Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект по одному из направлений, зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России", затем создать проект в разделе "Мои проекты" (через личный кабинет пользователя), далее в разделе "Мероприятия" выбрать "Областной публичный конкурс "Молодёжный проект" и подать заявку на участие.
Артамонов отметил, что конкурсные работы принимаются по следующим направлениям: "Гражданская позиция"; "Добровольчество"; "Семейные ценности"; "Здоровый образ жизни"; "Творчество"; "Содействие".
"Молодёжь Липецкой области – целеустремленная и талантливая. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни. Убежден, что молодое поколение сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты и сможет внести достойный вклад в развитие региона", – сказал Артамонов.
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