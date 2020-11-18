https://ria.ru/20201118/proekty-1585179954.html

Власти Липецкой области поддержат проекты молодежи

Власти Липецкой области поддержат проекты молодежи

Порядка 1,2 миллиона рублей выделят власти Липецкой области для поддержки молодёжных проектов в рамках конкурса "Молодёжный проект", который стартовал в среду,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:41

2020-11-18T14:41

2020-11-18T14:41

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/62/1559266243_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9752cfffe82f7a710ec60aa8aaefae94.jpg

ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона рублей выделят власти Липецкой области для поддержки молодёжных проектов в рамках конкурса "Молодёжный проект", который стартовал в среду, сообщил глава области Игорь Артамонов.По его словам, конкурс направлен на вовлечение молодежи в творческую деятельность и проявление активной гражданской позиции. Проекты будет оценивать конкурсная комиссия в два эта. По итогам второго этапа определяется двенадцать лауреатов. Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект по одному из направлений, зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России", затем создать проект в разделе "Мои проекты" (через личный кабинет пользователя), далее в разделе "Мероприятия" выбрать "Областной публичный конкурс "Молодёжный проект" и подать заявку на участие.Артамонов отметил, что конкурсные работы принимаются по следующим направлениям: "Гражданская позиция"; "Добровольчество"; "Семейные ценности"; "Здоровый образ жизни"; "Творчество"; "Содействие"."Молодёжь Липецкой области – целеустремленная и талантливая. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни. Убежден, что молодое поколение сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты и сможет внести достойный вклад в развитие региона", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201117/elki-1584999694.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область