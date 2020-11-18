Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/pravitelstvo-1585112066.html
Правительство изменило правила выплат за служебные изобретения
Правительство изменило правила выплат за служебные изобретения
Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:21
2020-11-18T09:25
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582090088_0:36:2000:1161_1400x0_80_0_0_a193db988c5e5ca2664da871643c6194.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается вознаграждение в размере трех средних зарплат, сообщает пресс-служба кабмина."Работодатели будут в большем объёме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.По новым правилам, за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца их автору выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат за последние 12 месяцев, когда разработка использовалась.Решение принято в рамках реализации "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе. Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20201116/rabotniki-1584866868.html
https://ria.ru/20201029/kontsessii-1582130061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582090088_116:0:1896:1335_1400x0_80_0_0_7982c96ef5d1f13a6993ff4ba8e3e2e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, экономика

Правительство изменило правила выплат за служебные изобретения

09:21 18.11.2020 (обновлено: 09:25 18.11.2020)
 
© Depositphotos / VitalikRadkoОнлайн-конференция
Онлайн-конференция - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается вознаграждение в размере трех средних зарплат, сообщает пресс-служба кабмина.
"Работодатели будут в большем объёме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 16:46
Мишустин установил допустимую долю иностранных работников на 2021 год
По новым правилам, за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца их автору выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат за последние 12 месяцев, когда разработка использовалась.
Решение принято в рамках реализации "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе. Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:42Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин высказался о необходимости развития частных концессий
 
Михаил МишустинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
Лента новостейМолния