https://ria.ru/20201118/pravitelstvo-1585112066.html

Правительство изменило правила выплат за служебные изобретения

Правительство изменило правила выплат за служебные изобретения

Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:21

2020-11-18T09:21

2020-11-18T09:25

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается вознаграждение в размере трех средних зарплат, сообщает пресс-служба кабмина."Работодатели будут в большем объёме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.По новым правилам, за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца их автору выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат за последние 12 месяцев, когда разработка использовалась.Решение принято в рамках реализации "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе. Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20201116/rabotniki-1584866868.html

https://ria.ru/20201029/kontsessii-1582130061.html

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михаил мишустин, экономика