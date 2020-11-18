https://ria.ru/20201118/pravitelstvo-1585112066.html
Правительство изменило правила выплат за служебные изобретения
Правительство изменило правила выплат за служебные изобретения
Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:21
2020-11-18T09:21
2020-11-18T09:25
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается вознаграждение в размере трех средних зарплат, сообщает пресс-служба кабмина."Работодатели будут в большем объёме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.По новым правилам, за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца их автору выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат за последние 12 месяцев, когда разработка использовалась.Решение принято в рамках реализации "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе. Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20201116/rabotniki-1584866868.html
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за полезные инновационные разработки для бизнеса, теперь работникам полагается вознаграждение в размере трех средних зарплат, сообщает пресс-служба кабмина.
"Работодатели будут в большем объёме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
По новым правилам, за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца их автору выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат за последние 12 месяцев, когда разработка использовалась.
Решение принято в рамках реализации "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе. Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.