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Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве, заявил заммэра
Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве, заявил заммэра
Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве в среду вечером, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:54
2020-11-18T14:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве в среду вечером, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.По его словам, приняты меры, чтобы с наступлением таких неприятных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночной сети."Будут применены мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы. Мы ожидаем возможность обледенения линий электропередачи, особенно на территории Троицкого и Новомосковских округов. Поэтому службы энергетического хозяйства и энергокомпании приведены в повышенную готовность, подготовлены дизель-генераторы в случае обрывов проводов, чтобы население было с электроэнергией, работают в круглосуточном режиме аварийные службы по городу, а их более 1,5 тысячи бригад", - пояснил Бирюков.Заммэра отметил, что в ночное время будут работать рабочие ручной уборки, особое внимание обратят на остановочные пункты, там, где работает общественный транспорт."Одним словом, вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы. Надо сказать, что по сути дела мы в первый такой этап вступления в осенне-зимний период, когда необходимо на начальном этапе сосредоточиться с тем, чтобы в последующем вести работу планомерно при подобных погодных явлениях. Надо отметить, что подобные погодные явления в последние годы нас постоянно настигают, тем не менее коммунальщики достойно справляются с этими вызовами природы", - подчеркнул Бирюков.Он заключил, что коммунальные службы готовы, система отработана, и все регламенты будут соблюдены, чтобы не допустить в городе коллапса.
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петр бирюков

Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве, заявил заммэра

14:54 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве в среду вечером, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.
"Мы в ближайшее время ожидаем резкое ухудшение погоды, ориентировочно в 19 часов. Погода будет переходит через нулевые отметки. И ожидаем осадки, а точнее при минусовых температурах это будет ледяной дождь. Поэтому наша задача обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности в городе, нормального движения автомобильного транспорта, пешеходов", - рассказал Бирюков.
По его словам, приняты меры, чтобы с наступлением таких неприятных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночной сети.
"Будут применены мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы. Мы ожидаем возможность обледенения линий электропередачи, особенно на территории Троицкого и Новомосковских округов. Поэтому службы энергетического хозяйства и энергокомпании приведены в повышенную готовность, подготовлены дизель-генераторы в случае обрывов проводов, чтобы население было с электроэнергией, работают в круглосуточном режиме аварийные службы по городу, а их более 1,5 тысячи бригад", - пояснил Бирюков.
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Заммэра отметил, что в ночное время будут работать рабочие ручной уборки, особое внимание обратят на остановочные пункты, там, где работает общественный транспорт.
"Одним словом, вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы. Надо сказать, что по сути дела мы в первый такой этап вступления в осенне-зимний период, когда необходимо на начальном этапе сосредоточиться с тем, чтобы в последующем вести работу планомерно при подобных погодных явлениях. Надо отметить, что подобные погодные явления в последние годы нас постоянно настигают, тем не менее коммунальщики достойно справляются с этими вызовами природы", - подчеркнул Бирюков.
Он заключил, что коммунальные службы готовы, система отработана, и все регламенты будут соблюдены, чтобы не допустить в городе коллапса.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
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