https://ria.ru/20201118/pogoda-1585183523.html

Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве, заявил заммэра

Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве, заявил заммэра

Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве в среду вечером, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:54

2020-11-18T14:54

2020-11-18T14:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Коммунальщики готовы к возможному ледяному дождю в Москве в среду вечером, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.По его словам, приняты меры, чтобы с наступлением таких неприятных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночной сети."Будут применены мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы. Мы ожидаем возможность обледенения линий электропередачи, особенно на территории Троицкого и Новомосковских округов. Поэтому службы энергетического хозяйства и энергокомпании приведены в повышенную готовность, подготовлены дизель-генераторы в случае обрывов проводов, чтобы население было с электроэнергией, работают в круглосуточном режиме аварийные службы по городу, а их более 1,5 тысячи бригад", - пояснил Бирюков.Заммэра отметил, что в ночное время будут работать рабочие ручной уборки, особое внимание обратят на остановочные пункты, там, где работает общественный транспорт."Одним словом, вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы. Надо сказать, что по сути дела мы в первый такой этап вступления в осенне-зимний период, когда необходимо на начальном этапе сосредоточиться с тем, чтобы в последующем вести работу планомерно при подобных погодных явлениях. Надо отметить, что подобные погодные явления в последние годы нас постоянно настигают, тем не менее коммунальщики достойно справляются с этими вызовами природы", - подчеркнул Бирюков.Он заключил, что коммунальные службы готовы, система отработана, и все регламенты будут соблюдены, чтобы не допустить в городе коллапса.

https://realty.ria.ru/20201118/oek-1585137547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков