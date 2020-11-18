https://ria.ru/20201118/pogoda-1585130952.html

Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и порывистом ветре

Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и порывистом ветре

Ледяной дождь и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в среду и четверг на территории Московской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:22

2020-11-18T11:22

2020-11-18T11:22

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в среду и четверг на территории Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."С 18.00 18 ноября до 10.00 19 ноября в Московской области ожидаются усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, ледяной дождь, гололедица", - говорится в прогнозе.Спасатели настоятельно рекомендует жителям и гостям Московской области проявлять максимальную бдительность и осторожность.

https://ria.ru/20201117/pogoda-1584999002.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество