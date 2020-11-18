https://ria.ru/20201118/pererabotka-1585249279.html

Вучич и Дюков запустили глубокую переработку на российско-сербском НПЗ

Вучич и Дюков запустили глубокую переработку на российско-сербском НПЗ

Президент Сербии Александр Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:26

2020-11-18T20:26

2020-11-18T20:26

александр дюков

нефтяная индустрия сербии

александр вучич

газпром нефть

сербия

белград (город)

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БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом.Руководство компании заявило в 2018 году, что приоритетом в сфере переработки нефти и производства нефтепродуктов является строительство комплекса "Глубокая переработка" с технологией замедленного коксования – ключевого проекта второго этапа модернизации НПЗ в Панчево. Инвестиции в проект превысили 300 миллионов евро.Вучич нажал на кнопку на пульте управления, после чего комплекс начал работу. Вместе с ним в церемонии принял участие председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков и глава Минэнерго Сербии Зорана Михайлович."Наши потребности в коксе будут расти вместе с развитием нашей экономики", - заявил Вучич собравшимся. Трансляцию ведет агентство "Танюг".Он уточнил, что с введением нового комплекса Сербия получила "один из трех самых современных НПЗ" в регионе Юго-Восточной Европы.Ожидается, что НПЗ выйдет на максимальную мощность - 4,8 миллиона тонн в год, увеличит глубину переработки до 99,2%, а также увеличит выход светлых нефтепродуктов до 87%. Комплекс даст возможность увеличить годовой объем производства бензина и дизельного топлива Евро-5 на 2% и 38% соответственно, сжиженного углеводородного газа — на 7%. Производительность нового комплекса по плану составит более 700 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Кроме того, помимо топливного рынка, НИС предполагает выйти и в незнакомый для себя сегмент - на рынок нефтяного кокса."Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками - в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20200121/1563663255.html

сербия

белград (город)

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александр дюков, нефтяная индустрия сербии, александр вучич, газпром нефть, сербия, белград (город)