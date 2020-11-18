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https://ria.ru/20201118/pensii-1585119839.html
ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
Повышение минимального размера пенсионных накоплений для их единовременной выплаты до 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ) было бы не существенно в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:28
2020-11-18T10:28
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Повышение минимального размера пенсионных накоплений для их единовременной выплаты до 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ) было бы не существенно в денежном выражении для россиян, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.Как сообщал ранее "Коммерсант", предлагается осуществлять выплаты, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). В пресс-службе Минтруда РИА Новости заявили, что министерство поручило ПФР проработать разные варианты выплаты накопительной части пенсии, но решения не приняты."Конечно, немного что-то будет лучше, в любом случае это плюс, а не минус. Но это плюс очень маленький, не как говорил господин (министр финансов РФ Антон) Силуанов, чтобы помогать детям и ездить за границу", - сказал Кришталь.По его словам, выплата небольших накоплений единовременно действует и сейчас, по отношению к ним такое повышение не дает особо увеличения."Нет накоплений, их нету, а размазывать - конечно, надо сразу выплачивать... или каждый месяц выплачивать рублей по 10-15. Это хоть какое-то улучшение, так скажем... это не существенно", - добавил Кришталь.
https://ria.ru/20201118/pensii-1585111806.html
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пенсионный фонд рф, общество

ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно

10:28 18.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Повышение минимального размера пенсионных накоплений для их единовременной выплаты до 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ) было бы не существенно в денежном выражении для россиян, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.
Как сообщал ранее "Коммерсант", предлагается осуществлять выплаты, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). В пресс-службе Минтруда РИА Новости заявили, что министерство поручило ПФР проработать разные варианты выплаты накопительной части пенсии, но решения не приняты.
Мужчина с полученной пенсией на почтамте - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
09:19
Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений
"Конечно, немного что-то будет лучше, в любом случае это плюс, а не минус. Но это плюс очень маленький, не как говорил господин (министр финансов РФ Антон) Силуанов, чтобы помогать детям и ездить за границу", - сказал Кришталь.
По его словам, выплата небольших накоплений единовременно действует и сейчас, по отношению к ним такое повышение не дает особо увеличения.
"Нет накоплений, их нету, а размазывать - конечно, надо сразу выплачивать... или каждый месяц выплачивать рублей по 10-15. Это хоть какое-то улучшение, так скажем... это не существенно", - добавил Кришталь.
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 15:09
Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
 
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