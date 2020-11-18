https://ria.ru/20201118/patsienty-1585178471.html

Голикова сообщила о загруженности коечного фонда для пациентов с COVID-19

Голикова сообщила о загруженности коечного фонда для пациентов с COVID-19

В России развернуто 268 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, занят почти 81%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:36

2020-11-18T14:36

2020-11-18T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В России развернуто 268 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, занят почти 81%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в стране развернуто более 268 тысяч ковидных коек, из них почти 147,5 тысяч оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча - искусственной вентиляцией легких", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.По ее словам, на утро вторника был занят почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/putin-1585176934.html

россия

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