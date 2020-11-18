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https://ria.ru/20201118/patsienty-1585178471.html
Голикова сообщила о загруженности коечного фонда для пациентов с COVID-19
Голикова сообщила о загруженности коечного фонда для пациентов с COVID-19
В России развернуто 268 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, занят почти 81%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:36
2020-11-18T14:41
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В России развернуто 268 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, занят почти 81%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в стране развернуто более 268 тысяч ковидных коек, из них почти 147,5 тысяч оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча - искусственной вентиляцией легких", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.По ее словам, на утро вторника был занят почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова сообщила о загруженности коечного фонда для пациентов с COVID-19

14:36 18.11.2020 (обновлено: 14:41 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники и пациент во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники и пациент во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В России развернуто 268 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, занят почти 81%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день в стране развернуто более 268 тысяч ковидных коек, из них почти 147,5 тысяч оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча - искусственной вентиляцией легких", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с COVID-19
По ее словам, на утро вторника был занят почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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