https://ria.ru/20201118/otstavka-1585154215.html

Глава Мордовии объяснил просьбу об отставке

Глава Мордовии объяснил просьбу об отставке

Глава Мордовии Владимир Волков, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, объяснил свое решение тем, что нужно давать дорогу... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:57

2020-11-18T12:57

2020-11-18T12:57

владимир волков (политик)

владимир путин

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, объяснил свое решение тем, что нужно давать дорогу молодым, сообщается на официальном портале органов власти республики."Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике", - говорится в тесте обращения.

https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир волков (политик), владимир путин, общество