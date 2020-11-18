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Глава Мордовии объяснил просьбу об отставке
Глава Мордовии объяснил просьбу об отставке
Глава Мордовии Владимир Волков, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, объяснил свое решение тем, что нужно давать дорогу... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:57
2020-11-18T12:57
владимир волков (политик)
владимир путин
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, объяснил свое решение тем, что нужно давать дорогу молодым, сообщается на официальном портале органов власти республики."Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике", - говорится в тесте обращения.
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владимир волков (политик), владимир путин, общество

Глава Мордовии объяснил просьбу об отставке

12:57 18.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, объяснил свое решение тем, что нужно давать дорогу молодым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
"Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике", - говорится в тесте обращения.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 12:17
В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя
 
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