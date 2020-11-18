https://ria.ru/20201118/olga-buzova-1585150057.html

"Ешь больше": поклонники испугались за сильно похудевшую Бузову

"Ешь больше": поклонники испугались за сильно похудевшую Бузову

Ольга Бузова разместила в своем Instagram фото, которое встревожило поклонников. На нем артистка выглядит сильно похудевшей, а на оголенных ногах явно видны... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:08

2020-11-18T15:08

2020-11-18T15:08

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ольга Бузова разместила в своем Instagram фото, которое встревожило поклонников. На нем артистка выглядит сильно похудевшей, а на оголенных ногах явно видны синяки."Ешь больше", "Очень сильно похудела", – пишут ей подписчики.Однако Бузова публиковала этот пост, судя по подписи к снимку, не для того, чтобы показать, как сильно похудела. Артистка сообщает, что уже начала записывать новогодние программы."Чтобы Вам поднимать настроение в праздники! Будет много интересного", – пообещала Ольга поклонникам.Что же касается синяков на ногах, то, вероятно, это следствие тренировок и выступлений на шоу "Ледниковый период", где иногда случается и падать."Падать, и снова подниматься – было раз 20 за тренировку", – ранее признавалась Бузова.Сейчас же она интригует подписчиков снимком с "рогами" и предлагает поклонникам угадать, в каком образе предстанет в очередной программе ледового шоу.

https://ria.ru/20201115/buzova-1584710672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ольга бузова