https://ria.ru/20201118/olga-buzova-1585150057.html
"Ешь больше": поклонники испугались за сильно похудевшую Бузову
"Ешь больше": поклонники испугались за сильно похудевшую Бузову
Ольга Бузова разместила в своем Instagram фото, которое встревожило поклонников. На нем артистка выглядит сильно похудевшей, а на оголенных ногах явно видны... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:08
2020-11-18T15:08
2020-11-18T15:08
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ольга Бузова разместила в своем Instagram фото, которое встревожило поклонников. На нем артистка выглядит сильно похудевшей, а на оголенных ногах явно видны синяки."Ешь больше", "Очень сильно похудела", – пишут ей подписчики.Однако Бузова публиковала этот пост, судя по подписи к снимку, не для того, чтобы показать, как сильно похудела. Артистка сообщает, что уже начала записывать новогодние программы."Чтобы Вам поднимать настроение в праздники! Будет много интересного", – пообещала Ольга поклонникам.Что же касается синяков на ногах, то, вероятно, это следствие тренировок и выступлений на шоу "Ледниковый период", где иногда случается и падать."Падать, и снова подниматься – было раз 20 за тренировку", – ранее признавалась Бузова.Сейчас же она интригует подписчиков снимком с "рогами" и предлагает поклонникам угадать, в каком образе предстанет в очередной программе ледового шоу.
https://ria.ru/20201115/buzova-1584710672.html
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знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Ольга Бузова разместила
в своем Instagram фото, которое встревожило поклонников. На нем артистка выглядит сильно похудевшей, а на оголенных ногах явно видны синяки.
"Ешь больше", "Очень сильно похудела", – пишут ей подписчики.
Однако Бузова публиковала этот пост, судя по подписи к снимку, не для того, чтобы показать, как сильно похудела. Артистка сообщает, что уже начала записывать новогодние программы.
"Чтобы Вам поднимать настроение в праздники! Будет много интересного", – пообещала Ольга поклонникам.
Что же касается синяков на ногах, то, вероятно, это следствие тренировок и выступлений на шоу "Ледниковый период", где иногда случается и падать.
"Падать, и снова подниматься – было раз 20 за тренировку", – ранее признавалась Бузова.
Сейчас же она интригует
подписчиков снимком с "рогами" и предлагает поклонникам угадать, в каком образе предстанет в очередной программе ледового шоу.