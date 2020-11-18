https://ria.ru/20201118/obvinenie-1585265795.html

Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, заявили в ОНК

Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, заявили в ОНК

Задержанный по делу о растрате экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, рассказал РИА Новости ответственный... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T23:22

2020-11-18T23:22

2020-11-18T23:36

дмитрий куракин

московская область (подмосковье)

дело аудитора счетной палаты михаила меня

онк

михаил мень

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу о растрате экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников."Мень нам заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения в растрате. Вину он не признаёт и не понимает, в чем его обвиняют", - сказал правозащитник."История о которой идёт речь — это десять лет назад", — привёл слова задержанного Мельников.Правозащитник добавил, что задержанному разрешили взять сменную одежду, кроме того, учитывая то, что у него есть хронические заболевания, Меню разрешили взять из дома лекарства. "В ИВС обещали выдавать их ему по необходимости", - добавил он."Камера у Меня трехместная, один из соседей - задержанный ранее зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Куракин", - сказал Мельников.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина. Как утверждает издание, одной из версий следствия является его причастность к махинациям с военным лесом на два миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201118/khischeniya-1585180547.html

московская область (подмосковье)

ивановская область

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дмитрий куракин, московская область (подмосковье), дело аудитора счетной палаты михаила меня, онк, михаил мень, ивановская область, происшествия