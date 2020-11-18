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Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, заявили в ОНК
Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, заявили в ОНК
Задержанный по делу о растрате экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, рассказал РИА Новости ответственный... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:22
2020-11-18T23:36
дмитрий куракин
московская область (подмосковье)
дело аудитора счетной палаты михаила меня
онк
михаил мень
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу о растрате экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников."Мень нам заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения в растрате. Вину он не признаёт и не понимает, в чем его обвиняют", - сказал правозащитник."История о которой идёт речь — это десять лет назад", — привёл слова задержанного Мельников.Правозащитник добавил, что задержанному разрешили взять сменную одежду, кроме того, учитывая то, что у него есть хронические заболевания, Меню разрешили взять из дома лекарства. "В ИВС обещали выдавать их ему по необходимости", - добавил он."Камера у Меня трехместная, один из соседей - задержанный ранее зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Куракин", - сказал Мельников.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина. Как утверждает издание, одной из версий следствия является его причастность к махинациям с военным лесом на два миллиарда рублей.
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дмитрий куракин, московская область (подмосковье), дело аудитора счетной палаты михаила меня, онк, михаил мень, ивановская область, происшествия

Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, заявили в ОНК

23:22 18.11.2020 (обновлено: 23:36 18.11.2020)
 
© СК РФКадры задержания Михаила Меня
Кадры задержания Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу о растрате экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
"Мень нам заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения в растрате. Вину он не признаёт и не понимает, в чем его обвиняют", - сказал правозащитник.
"История о которой идёт речь — это десять лет назад", — привёл слова задержанного Мельников.
Правозащитник добавил, что задержанному разрешили взять сменную одежду, кроме того, учитывая то, что у него есть хронические заболевания, Меню разрешили взять из дома лекарства. "В ИВС обещали выдавать их ему по необходимости", - добавил он.
"Камера у Меня трехместная, один из соседей - задержанный ранее зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Куракин", - сказал Мельников.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина. Как утверждает издание, одной из версий следствия является его причастность к махинациям с военным лесом на два миллиарда рублей.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Обвиненный в хищениях Мень может получить до десяти лет колонии
 
Дмитрий КуракинМосковская область (Подмосковье)Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняОНКМихаил МеньИвановская областьПроисшествия
 
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