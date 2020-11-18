https://ria.ru/20201118/obvinenie-1585215720.html

Михаила Меня задержали по подозрению в растрате

Михаила Меня задержали по подозрению в растрате

Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали по обвинению в растрате 700 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:13

2020-11-18T17:13

2020-11-18T17:45

дело аудитора счетной палаты михаила меня

михаил мень

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали по обвинению в растрате 700 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По версии СК, в 2011 году Мень, возглавлявший Ивановскую область, вместе с бенефициарами группы компаний "Продо" — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота") — организовал преступную группу для хищения средств из бюджета, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. От имени правительства Ивановской области Мень заключил соглашения, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций.Как заявлял генпрокурор Игорь Краснов, показания на Меня дали бывший первый зампред областного правительства Павел Коньков, который с марта 2020 года находится под домашним арестом по обвинению в растрате, и другие региональные чиновники. Ранее Совет Федерации одобрил задержание Меня. Его допросили следователи. Экс-губернатору грозит до десяти лет колонии.Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты. Председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что для освобождения Меня от должности требуется отдельное решение верхней палаты Федерального собрания.

https://ria.ru/20201118/men-1585181233.html

https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), происшествия