Онлайн-конференция по итогам проекта "Золотые имена высшей школы"
24 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам реализации проекта "Золотые Имена Высшей Школы".
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Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;
- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Любовь ДУХАНИНА;
- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Лариса ТУТОВА;
- член Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Елена МИТИНА;
- секретарь Комиссии по развитию науки и высшего образования Общественной палаты Юрий СЪЕДИН;
- депутат Государственной Думы ФС РФ Гаджимет САФАРАЛИЕВ;
- ректор СГУ Галина РОМАНОВА;
- президент ЮФУ Марина БОРОВСКАЯ;
- ректор ЮФУ Инна ШЕВЧЕНКО;
- ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ;
- заместитель заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Валентина КИРИЛЛИНА;
- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА.
Речь пойдет о перспективах проекта "Золотые Имена Высшей Школы", социальном статусе преподавателя современного вуза, работе региональных учреждений высшего образования, роли ученых в развитии гражданского общества. Какими должны быть вузы будущего? Какие требования необходимо предъявлять к профессионалам? Каковы границы компетенции преподавателя?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;
- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Любовь ДУХАНИНА;
- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Лариса ТУТОВА;
- член Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Елена МИТИНА;
- секретарь Комиссии по развитию науки и высшего образования Общественной палаты Юрий СЪЕДИН;
- депутат Государственной Думы ФС РФ Гаджимет САФАРАЛИЕВ;
- ректор СГУ Галина РОМАНОВА;
- президент ЮФУ Марина БОРОВСКАЯ;
- ректор ЮФУ Инна ШЕВЧЕНКО;
- ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ;
- заместитель заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Валентина КИРИЛЛИНА;
- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА.
Речь пойдет о перспективах проекта "Золотые Имена Высшей Школы", социальном статусе преподавателя современного вуза, работе региональных учреждений высшего образования, роли ученых в развитии гражданского общества. Какими должны быть вузы будущего? Какие требования необходимо предъявлять к профессионалам? Каковы границы компетенции преподавателя?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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