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Онлайн-конференция по итогам проекта "Золотые имена высшей школы"
Онлайн-конференция по итогам проекта "Золотые имена высшей школы"
24 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам реализации проекта "Золотые Имена Высшей Школы".
2020-11-18T12:53
2020-11-18T12:53
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Любовь ДУХАНИНА;- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Лариса ТУТОВА;- член&nbsp;Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ&nbsp;Елена МИТИНА;- секретарь Комиссии по развитию науки и высшего образования Общественной палаты Юрий СЪЕДИН;- депутат Государственной Думы ФС РФ Гаджимет САФАРАЛИЕВ;- ректор СГУ Галина РОМАНОВА;- президент ЮФУ Марина БОРОВСКАЯ;- ректор ЮФУ Инна ШЕВЧЕНКО;- ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ;- заместитель заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Валентина КИРИЛЛИНА;- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА.Речь пойдет о перспективах проекта "Золотые Имена Высшей Школы", социальном статусе преподавателя современного вуза, работе региональных учреждений высшего образования, роли ученых в развитии гражданского общества.&nbsp;Какими должны быть вузы будущего? Какие требования необходимо предъявлять к профессионалам? Каковы границы компетенции преподавателя?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам проекта "Золотые имена высшей школы"

12:53 18.11.2020
 
Читать ria.ru в
24 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам реализации проекта "Золотые Имена Высшей Школы".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;
- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Любовь ДУХАНИНА;
- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Лариса ТУТОВА;
- член Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Елена МИТИНА;
- секретарь Комиссии по развитию науки и высшего образования Общественной палаты Юрий СЪЕДИН;
- депутат Государственной Думы ФС РФ Гаджимет САФАРАЛИЕВ;
- ректор СГУ Галина РОМАНОВА;
- президент ЮФУ Марина БОРОВСКАЯ;
- ректор ЮФУ Инна ШЕВЧЕНКО;
- ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ;
- заместитель заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Валентина КИРИЛЛИНА;
- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА.

Речь пойдет о перспективах проекта "Золотые Имена Высшей Школы", социальном статусе преподавателя современного вуза, работе региональных учреждений высшего образования, роли ученых в развитии гражданского общества. Какими должны быть вузы будущего? Какие требования необходимо предъявлять к профессионалам? Каковы границы компетенции преподавателя?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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