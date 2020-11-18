https://ria.ru/20201118/obrazovanie-1585152806.html

Онлайн-конференция по итогам проекта "Золотые имена высшей школы"

Онлайн-конференция по итогам проекта "Золотые имена высшей школы"

24 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам реализации проекта "Золотые Имена Высшей Школы".

2020-11-18T12:53

2020-11-18T12:53

2020-11-18T12:53

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Любовь ДУХАНИНА;- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Лариса ТУТОВА;- член Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Елена МИТИНА;- секретарь Комиссии по развитию науки и высшего образования Общественной палаты Юрий СЪЕДИН;- депутат Государственной Думы ФС РФ Гаджимет САФАРАЛИЕВ;- ректор СГУ Галина РОМАНОВА;- президент ЮФУ Марина БОРОВСКАЯ;- ректор ЮФУ Инна ШЕВЧЕНКО;- ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ;- заместитель заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Валентина КИРИЛЛИНА;- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА.Речь пойдет о перспективах проекта "Золотые Имена Высшей Школы", социальном статусе преподавателя современного вуза, работе региональных учреждений высшего образования, роли ученых в развитии гражданского общества. Какими должны быть вузы будущего? Какие требования необходимо предъявлять к профессионалам? Каковы границы компетенции преподавателя?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы