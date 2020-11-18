https://ria.ru/20201118/niderlandy-1585130363.html
В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники
В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники
Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:45
2020-11-18T23:45
2020-11-18T23:45
туризм
туризм
новости - туризм
мадрид (город)
нидерланды
прага
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/18/1562921831_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f66f812551a32b078d37e6bfc4d43f16.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников, сообщает "ЕвроПульс".Нарушителям грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Новые правила не распространяются на бенгальские огни и подобные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках.Столь жесткие меры связаны с загруженностью врачей и медицинских служб в этом году. Из-за пандемии COVID-19 они работают на пределе возможностей, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Многие из них получают травмы из-за неудачного запуска фейерверка.Правительство Нидерландов компенсирует финансовые потери продавцам, многие из которых уже закупили товар. Им будет выплачено 40 миллионов евро и выделены специальные склады, где продукция сможет храниться до следующего года.Нидерланды — не единственная страна ЕС, отказавшаяся в этом году от новогодних фейерверков. Многие заменяют их онлайн-трансляциями, чтобы празднующие не собирались в большие группы. Так салютов не будет в Праге, а власти Мадрида и Парижа рассматривают такую возможность.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
мадрид (город)
нидерланды
прага
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/18/1562921831_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f613532034e4ab23d258329fffa40360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мадрид (город), нидерланды, прага, париж
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников, сообщает
"ЕвроПульс".
Нарушителям грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Новые правила не распространяются на бенгальские огни и подобные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках.
Столь жесткие меры связаны с загруженностью врачей и медицинских служб в этом году. Из-за пандемии COVID-19 они работают на пределе возможностей, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Многие из них получают травмы из-за неудачного запуска фейерверка.
Правительство Нидерландов компенсирует финансовые потери продавцам, многие из которых уже закупили товар. Им будет выплачено 40 миллионов евро и выделены специальные склады, где продукция сможет храниться до следующего года.
Нидерланды — не единственная страна ЕС, отказавшаяся в этом году от новогодних фейерверков. Многие заменяют их онлайн-трансляциями, чтобы празднующие не собирались в большие группы. Так салютов не будет в Праге, а власти Мадрида и Парижа рассматривают такую возможность.