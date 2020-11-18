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https://ria.ru/20201118/niderlandy-1585130363.html
В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники
В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники
Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:45
2020-11-18T23:45
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников, сообщает "ЕвроПульс".Нарушителям грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Новые правила не распространяются на бенгальские огни и подобные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках.Столь жесткие меры связаны с загруженностью врачей и медицинских служб в этом году. Из-за пандемии COVID-19 они работают на пределе возможностей, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Многие из них получают травмы из-за неудачного запуска фейерверка.Правительство Нидерландов компенсирует финансовые потери продавцам, многие из которых уже закупили товар. Им будет выплачено 40 миллионов евро и выделены специальные склады, где продукция сможет храниться до следующего года.Нидерланды — не единственная страна ЕС, отказавшаяся в этом году от новогодних фейерверков. Многие заменяют их онлайн-трансляциями, чтобы празднующие не собирались в большие группы. Так салютов не будет в Праге, а власти Мадрида и Парижа рассматривают такую возможность.
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туризм, новости - туризм, мадрид (город), нидерланды, прага, париж

В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники

23:45 18.11.2020
 
© AP Photo / AP Photo/Michel EulerНовогодний фейерверк в Париже
Новогодний фейерверк в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / AP Photo/Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников, сообщает "ЕвроПульс".
Нарушителям грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Новые правила не распространяются на бенгальские огни и подобные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках.
Столь жесткие меры связаны с загруженностью врачей и медицинских служб в этом году. Из-за пандемии COVID-19 они работают на пределе возможностей, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Многие из них получают травмы из-за неудачного запуска фейерверка.
Правительство Нидерландов компенсирует финансовые потери продавцам, многие из которых уже закупили товар. Им будет выплачено 40 миллионов евро и выделены специальные склады, где продукция сможет храниться до следующего года.
Нидерланды — не единственная страна ЕС, отказавшаяся в этом году от новогодних фейерверков. Многие заменяют их онлайн-трансляциями, чтобы празднующие не собирались в большие группы. Так салютов не будет в Праге, а власти Мадрида и Парижа рассматривают такую возможность.
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