https://ria.ru/20201118/multserial-1585242135.html

Онлайн-кинотеатр tvzavr покажет мультсериал для детей с нарушением слуха

Онлайн-кинотеатр tvzavr покажет мультсериал для детей с нарушением слуха

Создатели популярного мультсериала "Дракоша Тоша" по произведению Олега Роя запустили первый в России проект для слабослышащих детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:17

2020-11-18T19:17

2020-11-18T19:17

культура

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Создатели популярного мультсериала "Дракоша Тоша" по произведению Олега Роя запустили первый в России проект для слабослышащих детей, сообщает пресс-служба компании "Той Рой Медиа". Анимационный сериал "Дракоша Тоша" в сурдопереводе теперь доступен для детей с нарушением слуха. В проекте приняли участие популярные звёзды Алла Довлатова, Катя Лель и Анатолий Цой, которые записали для детей с ограниченными возможностями сказки. Контент с сурдопереводом будет распространяться в онлайн-кинотеатрах и в школах-интернатах. говорится в сообщении.Первыми оценили новый проект воспитанники Грязовецкой школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Юные зрители встретились с главным героем мультсериала - Дракошей Тошей, просмотрели мультфильмы в сурдопереводе. Автор проекта писатель Олег Рой передал для детей в подарок книги. Также от Дракоши Тоши дети получили подарки, в том числе мягкие игрушки любимого героя. Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 7 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 70 миллионов зрителей.

https://ria.ru/20200928/prazdnik-1577911305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество