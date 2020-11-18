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Онлайн-кинотеатр tvzavr покажет мультсериал для детей с нарушением слуха
Онлайн-кинотеатр tvzavr покажет мультсериал для детей с нарушением слуха
Создатели популярного мультсериала "Дракоша Тоша" по произведению Олега Роя запустили первый в России проект для слабослышащих детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:17
2020-11-18T19:17
культура
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Создатели популярного мультсериала "Дракоша Тоша" по произведению Олега Роя запустили первый в России проект для слабослышащих детей, сообщает пресс-служба компании "Той Рой Медиа". Анимационный сериал "Дракоша Тоша" в сурдопереводе теперь доступен для детей с нарушением слуха. В проекте приняли участие популярные звёзды Алла Довлатова, Катя Лель и Анатолий Цой, которые записали для детей с ограниченными возможностями сказки. Контент с сурдопереводом будет распространяться в онлайн-кинотеатрах и в школах-интернатах. говорится в сообщении.Первыми оценили новый проект воспитанники Грязовецкой школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Юные зрители встретились с главным героем мультсериала - Дракошей Тошей, просмотрели мультфильмы в сурдопереводе. Автор проекта писатель Олег Рой передал для детей в подарок книги. Также от Дракоши Тоши дети получили подарки, в том числе мягкие игрушки любимого героя. Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 7 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 70 миллионов зрителей.
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культура, общество

Онлайн-кинотеатр tvzavr покажет мультсериал для детей с нарушением слуха

19:17 18.11.2020
 
© tvzavr.ruСкриншот сайта tvzavr.ru
Скриншот сайта tvzavr.ru - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© tvzavr.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Создатели популярного мультсериала "Дракоша Тоша" по произведению Олега Роя запустили первый в России проект для слабослышащих детей, сообщает пресс-служба компании "Той Рой Медиа".
Анимационный сериал "Дракоша Тоша" в сурдопереводе теперь доступен для детей с нарушением слуха. В проекте приняли участие популярные звёзды Алла Довлатова, Катя Лель и Анатолий Цой, которые записали для детей с ограниченными возможностями сказки. Контент с сурдопереводом будет распространяться в онлайн-кинотеатрах и в школах-интернатах. говорится в сообщении.
Первыми оценили новый проект воспитанники Грязовецкой школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Юные зрители встретились с главным героем мультсериала - Дракошей Тошей, просмотрели мультфильмы в сурдопереводе. Автор проекта писатель Олег Рой передал для детей в подарок книги. Также от Дракоши Тоши дети получили подарки, в том числе мягкие игрушки любимого героя.
Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 7 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 70 миллионов зрителей.
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