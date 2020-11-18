https://ria.ru/20201118/muftiy-1585250559.html

Муфтий поддержал идею открыть комнаты для намаза в торговых центрах

Муфтий поддержал идею открыть комнаты для намаза в торговых центрах

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин считает, что открытие молельных комнат в торговых центрах республики было бы полезным для мусульман. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:15

2020-11-18T20:15

2020-11-18T20:15

религия и мировоззрение

камиль самигуллин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин считает, что открытие молельных комнат в торговых центрах республики было бы полезным для мусульман.Ранее в Ассоциации мусульманских предпринимателей РФ предложили открыть в торговых центрах Татарстана комнаты для намаза. Такая практика, по словам главы организации Айдара Шагимарданова, уже внедрена в нескольких крупных торговых точках Казани."Мы поддерживаем идею создания молитвенных комнат в торговых центрах. Это пойдет на пользу мусульманам", - сказал Самигуллин РИА Новости.

https://ria.ru/20201021/mecheti-1580842103.html

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2020

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камиль самигуллин, общество