https://ria.ru/20201118/mosgorduma-1585259551.html

Мосгордума утвердила бюджет Московского фонда ОМС

Мосгордума утвердила бюджет Московского фонда ОМС

Депутаты Мосгордумы утвердили бюджет Московского городского фонда ОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующее решение было принято... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:55

2020-11-18T21:55

2020-11-18T21:55

алексей шапошников

московская городская дума

москва

общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мосгордумы утвердили бюджет Московского городского фонда ОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Вопрос наравне с проектом бюджета города Москвы в сегодняшних реалиях - один из ключевых в повестке осенней сессии... Работа над законопроектом о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования проходит на фоне реформирования всей системы ОМС в России. Сейчас на федеральном уровне идет серьезная дискуссия по данному вопросу. Считаю, самое главное, все наши решения должны быть направлены на повышение качества медицинской помощи для каждого конкретного пациента, доступности первичного звена, современной диагностики, высокотехнологичной помощи", - сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Он отметил, что в Москве развитие здравоохранения - приоритетное направление и в 2021 году расходы составят 741 миллиард рублей. Около половины этих средств составляют бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Всего по официальным данным, на сегодняшний день число застрахованных в Москве составляет более 12,3 миллиона человек.Как отметил директор Московского фонда ОМС Владимир Зеленский, выступая на заседании парламента, большая часть доходов фонда формируется за счет субвенций из федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2021 году доходы и соответственно расходы составят 324,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 339,2 миллиарда рублей, и в 2023 году - 357,4 миллиарда.Дополнительно к субвенции предусматриваются межбюджетные трансферты из бюджета Москвы. Трансферты на дополнительное финансирование территориальной программы ОМС - по 19,5 миллиарда рублей ежегодно на протяжении трех лет. Трансферт в 2,9 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, в первую очередь это лучевая терапия онкологических заболеваний и перинатальная диагностика. Третий вид - 5,4 миллиарда ежегодно на оказание медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным гражданам, в случае если это экстренная помощь по каналам скорой медицинской помощи.Зеленский также отметил, что в составе доходов и расходов предусматриваются трансферты из бюджета территориальных фондов других регионов на компенсацию расходов по оплате медицинской помощи иногородним гражданам.

https://ria.ru/20201118/moskva-1585205870.html

https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585189216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей шапошников, московская городская дума, москва, общество