Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/mosgorduma-1585259551.html
Мосгордума утвердила бюджет Московского фонда ОМС
Мосгордума утвердила бюджет Московского фонда ОМС
Депутаты Мосгордумы утвердили бюджет Московского городского фонда ОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующее решение было принято... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:55
2020-11-18T21:55
алексей шапошников
московская городская дума
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155635/38/1556353877_0:185:2986:1865_1400x0_80_0_0_f40fddd4abde4f06a56ee221f642cc67.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мосгордумы утвердили бюджет Московского городского фонда ОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Вопрос наравне с проектом бюджета города Москвы в сегодняшних реалиях - один из ключевых в повестке осенней сессии... Работа над законопроектом о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования проходит на фоне реформирования всей системы ОМС в России. Сейчас на федеральном уровне идет серьезная дискуссия по данному вопросу. Считаю, самое главное, все наши решения должны быть направлены на повышение качества медицинской помощи для каждого конкретного пациента, доступности первичного звена, современной диагностики, высокотехнологичной помощи", - сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Он отметил, что в Москве развитие здравоохранения - приоритетное направление и в 2021 году расходы составят 741 миллиард рублей. Около половины этих средств составляют бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Всего по официальным данным, на сегодняшний день число застрахованных в Москве составляет более 12,3 миллиона человек.Как отметил директор Московского фонда ОМС Владимир Зеленский, выступая на заседании парламента, большая часть доходов фонда формируется за счет субвенций из федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2021 году доходы и соответственно расходы составят 324,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 339,2 миллиарда рублей, и в 2023 году - 357,4 миллиарда.Дополнительно к субвенции предусматриваются межбюджетные трансферты из бюджета Москвы. Трансферты на дополнительное финансирование территориальной программы ОМС - по 19,5 миллиарда рублей ежегодно на протяжении трех лет. Трансферт в 2,9 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, в первую очередь это лучевая терапия онкологических заболеваний и перинатальная диагностика. Третий вид - 5,4 миллиарда ежегодно на оказание медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным гражданам, в случае если это экстренная помощь по каналам скорой медицинской помощи.Зеленский также отметил, что в составе доходов и расходов предусматриваются трансферты из бюджета территориальных фондов других регионов на компенсацию расходов по оплате медицинской помощи иногородним гражданам.
https://ria.ru/20201118/moskva-1585205870.html
https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585189216.html
https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585242396.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/38/1556353877_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_9ec9320732e10cf1bdbacf61816dce1f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей шапошников, московская городская дума, москва, общество

Мосгордума утвердила бюджет Московского фонда ОМС

21:55 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мосгордумы утвердили бюджет Московского городского фонда ОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду.
"Вопрос наравне с проектом бюджета города Москвы в сегодняшних реалиях - один из ключевых в повестке осенней сессии... Работа над законопроектом о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования проходит на фоне реформирования всей системы ОМС в России. Сейчас на федеральном уровне идет серьезная дискуссия по данному вопросу. Считаю, самое главное, все наши решения должны быть направлены на повышение качества медицинской помощи для каждого конкретного пациента, доступности первичного звена, современной диагностики, высокотехнологичной помощи", - сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Промывка дорог и тротуаров концентрированным моющим средством в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 16:29
В бюджете Москвы заложили 78 миллиардов рублей на непредвиденные расходы
Он отметил, что в Москве развитие здравоохранения - приоритетное направление и в 2021 году расходы составят 741 миллиард рублей. Около половины этих средств составляют бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Всего по официальным данным, на сегодняшний день число застрахованных в Москве составляет более 12,3 миллиона человек.
Как отметил директор Московского фонда ОМС Владимир Зеленский, выступая на заседании парламента, большая часть доходов фонда формируется за счет субвенций из федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2021 году доходы и соответственно расходы составят 324,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 339,2 миллиарда рублей, и в 2023 году - 357,4 миллиарда.
Здание Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 15:19
Власти Москвы увеличат расходы на здравоохранение и образование
Дополнительно к субвенции предусматриваются межбюджетные трансферты из бюджета Москвы. Трансферты на дополнительное финансирование территориальной программы ОМС - по 19,5 миллиарда рублей ежегодно на протяжении трех лет. Трансферт в 2,9 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, в первую очередь это лучевая терапия онкологических заболеваний и перинатальная диагностика. Третий вид - 5,4 миллиарда ежегодно на оказание медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным гражданам, в случае если это экстренная помощь по каналам скорой медицинской помощи.
Зеленский также отметил, что в составе доходов и расходов предусматриваются трансферты из бюджета территориальных фондов других регионов на компенсацию расходов по оплате медицинской помощи иногородним гражданам.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 19:19
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении
 
Алексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
09:07Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
09:04В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния