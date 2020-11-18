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Санду планирует преодолеть экономический кризис в Молдавии при помощи США
Санду планирует преодолеть экономический кризис в Молдавии при помощи США
Избранный президент Молдавии Майя Санду провела встречу с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, рассчитывает на помощь Вашингтона в преодолении экономического... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:11
2020-11-18T13:11
майя санду
молдавия
сша
в мире
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду провела встречу с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, рассчитывает на помощь Вашингтона в преодолении экономического кризиса, сообщила пресс-служба возглавляемой Санду партии "Действие и солидарность".В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.Санду поблагодарила Хогана за постоянную поддержку, оказываемую республике на протяжении долгого времени. Она также заявила, что необходимо начать новый этап во внешней политике Молдавии.В этом году Молдавия переживает экономический кризис, который был спровоцирован сильной засухой, пандемией коронавируса, а также политической нестабильностью.
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майя санду, молдавия, сша, в мире

Санду планирует преодолеть экономический кризис в Молдавии при помощи США

13:11 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду провела встречу с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, рассчитывает на помощь Вашингтона в преодолении экономического кризиса, сообщила пресс-служба возглавляемой Санду партии "Действие и солидарность".
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

"Избранный президент Майя Санду провела встречу с послом США Дереком Хоганом, на которой обсудила текущую ситуацию в Молдавии. Майя Санду отметила, что граждане Молдавии сильно пострадали от экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, и что преодоление этих кризисов является неотложной задачей,.. в том числе посредством сотрудничества с США", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

Санду поблагодарила Хогана за постоянную поддержку, оказываемую республике на протяжении долгого времени. Она также заявила, что необходимо начать новый этап во внешней политике Молдавии.
В этом году Молдавия переживает экономический кризис, который был спровоцирован сильной засухой, пандемией коронавируса, а также политической нестабильностью.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
16 ноября, 13:49
Санду заявила, что будет завоевывать доверие народа конкретными делами
 
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