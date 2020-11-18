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Песков не стал комментировать проект об изменении закона о митингах
Песков не стал комментировать проект об изменении закона о митингах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина о внесении изменений в закон о... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:28
2020-11-18T12:28
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина о внесении изменений в закон о митингах, поскольку не знаком с документом.Как ранее сообщалось, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Вяткин внес законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В частности проектом закона предлагается запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб."Я, к сожалению, не знаком с законотворческой инициативой депутата Вяткина, поэтому не берусь ее сейчас комментировать", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, дмитрий песков, общество

Песков не стал комментировать проект об изменении закона о митингах

12:28 18.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина о внесении изменений в закон о митингах, поскольку не знаком с документом.
Как ранее сообщалось, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Вяткин внес законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В частности проектом закона предлагается запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб.
"Я, к сожалению, не знаком с законотворческой инициативой депутата Вяткина, поэтому не берусь ее сейчас комментировать", - сказал Песков журналистам.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 15:57
В Госдуму внесли проект о запрете финансировать митинги из-за рубежа
 
Дмитрий ВяткинГосдума РФЕдиная РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
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