https://ria.ru/20201118/mitingi-1585146764.html

Песков не стал комментировать проект об изменении закона о митингах

Песков не стал комментировать проект об изменении закона о митингах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина о внесении изменений в закон о... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:28

2020-11-18T12:28

2020-11-18T12:28

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина о внесении изменений в закон о митингах, поскольку не знаком с документом.Как ранее сообщалось, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Вяткин внес законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В частности проектом закона предлагается запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб."Я, к сожалению, не знаком с законотворческой инициативой депутата Вяткина, поэтому не берусь ее сейчас комментировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201117/gosduma-1585021752.html

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дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, дмитрий песков, общество