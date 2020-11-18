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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201118/minsk-1585245834.html
В Минске усилят контроль за "протестными дворами"
В Минске усилят контроль за "протестными дворами"
Деятельность добровольных "народных дружин", а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:44
2020-11-18T19:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Деятельность добровольных "народных дружин", а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во дворах белорусской столицы, где собираются протестующие, сообщила в среду пресс-служба Мингорисполкома.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске на этой неделе, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что в белорусской столице подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. Зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран сообщил в среду, что эти меры предполагают усиление разъяснительной работы с жителями и дежурства компетентных служб на территориях, "подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан"."В районных администрациях столицы утверждены планы дополнительных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории районов… Согласно плану, в районах столицы усилят работу коммунальных служб совместно с сотрудниками РУВД и РОЧС. Активизируют деятельность добровольных народных дружин", - приводит сообщение пресс-службы агентство "Минск-новости".В нем отмечается, что "в части работы с жителями" предусмотрен ряд мероприятий по проведению дополнительных встреч на уровне администраций районов и депутатского корпуса. "Выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать общественный порядок и спокойствие граждан на территории Минска", - уверены в мэрии.Там также обратили внимание, что в последнее время поступают обращения и жалобы граждан по вопросам состояния порядка и безопасности, "горожане требуют прекратить неразрешенные в установленном порядке массовые мероприятия и акции, в том числе на дворовых территориях"."Службы ЖКХ ежедневно фиксируют нарушения порядка эксплуатации жилых зданий, сооружений, территорий парков и скверов. Участились случаи вандализма. Ущерб актируется, устанавливаются виновные, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь привлекаются к административной ответственности", - сообщили в пресс-службы.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.
https://ria.ru/20201117/minsk-1585069189.html
https://ria.ru/20201117/oppozitsionery-1585047047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/lukashenko-1585029766.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске усилят контроль за "протестными дворами"

19:44 18.11.2020 (обновлено: 19:47 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМестные жители очищают стену в жилом дворе на улице Червякова, который назвали "Площадью перемен" в Минске
Местные жители очищают стену в жилом дворе на улице Червякова, который назвали Площадью перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Деятельность добровольных "народных дружин", а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во дворах белорусской столицы, где собираются протестующие, сообщила в среду пресс-служба Мингорисполкома.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске на этой неделе, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что в белорусской столице подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. Зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран сообщил в среду, что эти меры предполагают усиление разъяснительной работы с жителями и дежурства компетентных служб на территориях, "подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан".
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"В районных администрациях столицы утверждены планы дополнительных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории районов… Согласно плану, в районах столицы усилят работу коммунальных служб совместно с сотрудниками РУВД и РОЧС. Активизируют деятельность добровольных народных дружин", - приводит сообщение пресс-службы агентство "Минск-новости".
В нем отмечается, что "в части работы с жителями" предусмотрен ряд мероприятий по проведению дополнительных встреч на уровне администраций районов и депутатского корпуса. "Выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать общественный порядок и спокойствие граждан на территории Минска", - уверены в мэрии.
Там также обратили внимание, что в последнее время поступают обращения и жалобы граждан по вопросам состояния порядка и безопасности, "горожане требуют прекратить неразрешенные в установленном порядке массовые мероприятия и акции, в том числе на дворовых территориях".
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"Службы ЖКХ ежедневно фиксируют нарушения порядка эксплуатации жилых зданий, сооружений, территорий парков и скверов. Участились случаи вандализма. Ущерб актируется, устанавливаются виновные, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь привлекаются к административной ответственности", - сообщили в пресс-службы.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.

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