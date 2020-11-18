https://ria.ru/20201118/minsk-1585245834.html

В Минске усилят контроль за "протестными дворами"

В Минске усилят контроль за "протестными дворами"

Деятельность добровольных "народных дружин", а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:44

2020-11-18T19:44

2020-11-18T19:47

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Деятельность добровольных "народных дружин", а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во дворах белорусской столицы, где собираются протестующие, сообщила в среду пресс-служба Мингорисполкома.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске на этой неделе, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что в белорусской столице подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. Зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран сообщил в среду, что эти меры предполагают усиление разъяснительной работы с жителями и дежурства компетентных служб на территориях, "подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан"."В районных администрациях столицы утверждены планы дополнительных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории районов… Согласно плану, в районах столицы усилят работу коммунальных служб совместно с сотрудниками РУВД и РОЧС. Активизируют деятельность добровольных народных дружин", - приводит сообщение пресс-службы агентство "Минск-новости".В нем отмечается, что "в части работы с жителями" предусмотрен ряд мероприятий по проведению дополнительных встреч на уровне администраций районов и депутатского корпуса. "Выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать общественный порядок и спокойствие граждан на территории Минска", - уверены в мэрии.Там также обратили внимание, что в последнее время поступают обращения и жалобы граждан по вопросам состояния порядка и безопасности, "горожане требуют прекратить неразрешенные в установленном порядке массовые мероприятия и акции, в том числе на дворовых территориях"."Службы ЖКХ ежедневно фиксируют нарушения порядка эксплуатации жилых зданий, сооружений, территорий парков и скверов. Участились случаи вандализма. Ущерб актируется, устанавливаются виновные, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь привлекаются к административной ответственности", - сообщили в пресс-службы.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.

https://ria.ru/20201117/minsk-1585069189.html

https://ria.ru/20201117/oppozitsionery-1585047047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/lukashenko-1585029766.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире