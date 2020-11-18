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Ульяновского министра уволили после поездки за рубеж на частном самолете
Ульяновского министра уволили после поездки за рубеж на частном самолете
Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина уволили после поездки в Ниццу на частном самолете,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:04
2020-11-18T22:15
сергей морозов (политик)
ульяновская область
ницца
политика
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САМАРА, 18 ноя — РИА Новости. Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина уволили после поездки в Ниццу на частном самолете, сообщают в правительстве региона."Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя председателя правительства &lt;...&gt; Михаила Семенкина в связи с утратой доверия", — отмечает пресс-служба.Ранее глава области поручил провести служебную проверку после публикаций СМИ о поездке Семенкина и главы Чердаклинского района Марии Шпак за границу на частном самолете иностранной компании. По данным портала Ulnovosti.ru, чиновники неделю отдыхали в Ницце, стоимость полета в одну сторону на человека могла составить более 30 тысяч евро.Во время проверки Семенкина и Шпак отстранили от должностей. Позднее Шпак написала заявление об увольнении по собственному желанию, совет депутатов Чердаклинского района принял ее отставку.С начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение — за исключением вывозных рейсов. С августа полеты в некоторые страны возобновились — в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и ряд других государств.С 20 ноября "Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу, однако въезд на территорию Франции разрешен только гражданам страны, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям пассажиров по специальным разрешениям французских властей. Авиасообщение между Россией и Францией пока не возобновили.
https://realty.ria.ru/20201112/chinovniki-1584342341.html
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сергей морозов (политик), ульяновская область, ницца, политика

Ульяновского министра уволили после поездки за рубеж на частном самолете

21:04 18.11.2020 (обновлено: 22:15 18.11.2020)
 
© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
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САМАРА, 18 ноя — РИА Новости. Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина уволили после поездки в Ниццу на частном самолете, сообщают в правительстве региона.
"Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя председателя правительства <...> Михаила Семенкина в связи с утратой доверия", — отмечает пресс-служба.
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Ранее глава области поручил провести служебную проверку после публикаций СМИ о поездке Семенкина и главы Чердаклинского района Марии Шпак за границу на частном самолете иностранной компании. По данным портала Ulnovosti.ru, чиновники неделю отдыхали в Ницце, стоимость полета в одну сторону на человека могла составить более 30 тысяч евро.
Во время проверки Семенкина и Шпак отстранили от должностей. Позднее Шпак написала заявление об увольнении по собственному желанию, совет депутатов Чердаклинского района принял ее отставку.
С начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение — за исключением вывозных рейсов. С августа полеты в некоторые страны возобновились — в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и ряд других государств.
С 20 ноября "Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу, однако въезд на территорию Франции разрешен только гражданам страны, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям пассажиров по специальным разрешениям французских властей. Авиасообщение между Россией и Францией пока не возобновили.
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