Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/migren-1585265978.html
Названы продукты, вызывающие мигрень
Названы продукты, вызывающие мигрень
Нью-йоркский профессор, невролог Томас Берк перечислил восемь продуктов, вызывающих мигрень. Об этом сообщает Business Insider. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:31
2020-11-18T23:48
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/143828/07/1438280740_0:160:3000:1848_1400x0_80_0_0_119fe2bff02a30b6ef77fdfafc4b5920.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нью-йоркский профессор, невролог Томас Берк перечислил восемь продуктов, вызывающих мигрень. Об этом сообщает Business Insider.Врач пояснил, что нет универсальных продуктов — триггеров мигрени, так как для каждого пациента они могут отличаться.Одной из причин мигрени может стать кофеин. Исследование 2016 года показало, что отказ от кофеина, как и его чрезмерное потребление, могут вызвать мигрень.Берк рассказал, что некоторые пациенты отказываются от алкоголя, чтобы избежать головной боли. Как оказалось, такое поведение вполне обоснованно — около трети случаев мигрени вызваны именно этой причиной. А наиболее распространенным напитком, провоцирующим мигрень, оказалось красное вино."Исследования не определили, являются ли сульфиты, дубильные вещества или любые другие природные химические вещества в вине причиной триггеров мигрени", — уточнил врач.Самым частым провокатором мигрени оказался глутамат натрия — натриевая соль глутаминовой кислоты.Мигрень может быть вызвана также употреблением шоколада. При этом Берк отмечает, что у некоторых пациентов, наоборот, боль может отступить благодаря этому продукту.Врач отдельно остановился на колбасе и других мясных продуктах. Содержащиеся в них нитраты и нитриты, добавляемые для усиления вкуса, также могут стать причиной мигрени.Соленые продукты тоже могут вызвать сильную головную боль. Они повышают артериальное давление, что и приводит к мигрени.Кроме того, врач призвал быть осторожнее с распространенным сахарозаменителем аспартамом, содержащимся во множестве продуктов.Берк также заострил внимание на выдержанных сортах сыра — пармезане, бри и других. Они, как и другие продукты, которые ферментируются при расщеплении аминокислоты тирозина, содержат тирамин. Это вещество вызывает головные боли, сужая и расширяя кровеносные сосуды.
https://ria.ru/20201106/fastfud-1583299885.html
https://ria.ru/20201107/myasnikov-1583529141.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/143828/07/1438280740_162:0:2839:2008_1400x0_80_0_0_1234f1ec54167b2bb12202d39d4799b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названы продукты, вызывающие мигрень

23:31 18.11.2020 (обновлено: 23:48 18.11.2020)
 
© Fotolia / Junial EnterprisesДевушка закрывает руками лицо
Девушка закрывает руками лицо - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Fotolia / Junial Enterprises
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нью-йоркский профессор, невролог Томас Берк перечислил восемь продуктов, вызывающих мигрень. Об этом сообщает Business Insider.
Врач пояснил, что нет универсальных продуктов — триггеров мигрени, так как для каждого пациента они могут отличаться.
Одной из причин мигрени может стать кофеин. Исследование 2016 года показало, что отказ от кофеина, как и его чрезмерное потребление, могут вызвать мигрень.
Берк рассказал, что некоторые пациенты отказываются от алкоголя, чтобы избежать головной боли. Как оказалось, такое поведение вполне обоснованно — около трети случаев мигрени вызваны именно этой причиной. А наиболее распространенным напитком, провоцирующим мигрень, оказалось красное вино.
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 06:22
В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
"Исследования не определили, являются ли сульфиты, дубильные вещества или любые другие природные химические вещества в вине причиной триггеров мигрени", — уточнил врач.
Самым частым провокатором мигрени оказался глутамат натрия — натриевая соль глутаминовой кислоты.
Мигрень может быть вызвана также употреблением шоколада. При этом Берк отмечает, что у некоторых пациентов, наоборот, боль может отступить благодаря этому продукту.
Врач отдельно остановился на колбасе и других мясных продуктах. Содержащиеся в них нитраты и нитриты, добавляемые для усиления вкуса, также могут стать причиной мигрени.
Соленые продукты тоже могут вызвать сильную головную боль. Они повышают артериальное давление, что и приводит к мигрени.
Кроме того, врач призвал быть осторожнее с распространенным сахарозаменителем аспартамом, содержащимся во множестве продуктов.
Берк также заострил внимание на выдержанных сортах сыра — пармезане, бри и других. Они, как и другие продукты, которые ферментируются при расщеплении аминокислоты тирозина, содержат тирамин. Это вещество вызывает головные боли, сужая и расширяя кровеносные сосуды.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 16:28
Мясников развеял популярные мифы о вредных продуктах
 
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
09:07Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
09:04В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния