https://ria.ru/20201118/migren-1585265978.html
Названы продукты, вызывающие мигрень
Названы продукты, вызывающие мигрень
Нью-йоркский профессор, невролог Томас Берк перечислил восемь продуктов, вызывающих мигрень. Об этом сообщает Business Insider. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:31
2020-11-18T23:31
2020-11-18T23:48
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нью-йоркский профессор, невролог Томас Берк перечислил восемь продуктов, вызывающих мигрень. Об этом сообщает Business Insider.Врач пояснил, что нет универсальных продуктов — триггеров мигрени, так как для каждого пациента они могут отличаться.Одной из причин мигрени может стать кофеин. Исследование 2016 года показало, что отказ от кофеина, как и его чрезмерное потребление, могут вызвать мигрень.Берк рассказал, что некоторые пациенты отказываются от алкоголя, чтобы избежать головной боли. Как оказалось, такое поведение вполне обоснованно — около трети случаев мигрени вызваны именно этой причиной. А наиболее распространенным напитком, провоцирующим мигрень, оказалось красное вино."Исследования не определили, являются ли сульфиты, дубильные вещества или любые другие природные химические вещества в вине причиной триггеров мигрени", — уточнил врач.Самым частым провокатором мигрени оказался глутамат натрия — натриевая соль глутаминовой кислоты.Мигрень может быть вызвана также употреблением шоколада. При этом Берк отмечает, что у некоторых пациентов, наоборот, боль может отступить благодаря этому продукту.Врач отдельно остановился на колбасе и других мясных продуктах. Содержащиеся в них нитраты и нитриты, добавляемые для усиления вкуса, также могут стать причиной мигрени.Соленые продукты тоже могут вызвать сильную головную боль. Они повышают артериальное давление, что и приводит к мигрени.Кроме того, врач призвал быть осторожнее с распространенным сахарозаменителем аспартамом, содержащимся во множестве продуктов.Берк также заострил внимание на выдержанных сортах сыра — пармезане, бри и других. Они, как и другие продукты, которые ферментируются при расщеплении аминокислоты тирозина, содержат тирамин. Это вещество вызывает головные боли, сужая и расширяя кровеносные сосуды.
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здоровье, общество
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Нью-йоркский профессор, невролог Томас Берк перечислил восемь продуктов, вызывающих мигрень. Об этом сообщает Business Insider
.
Врач пояснил, что нет универсальных продуктов — триггеров мигрени, так как для каждого пациента они могут отличаться.
Одной из причин мигрени может стать кофеин. Исследование 2016 года показало, что отказ от кофеина, как и его чрезмерное потребление, могут вызвать мигрень.
Берк рассказал, что некоторые пациенты отказываются от алкоголя, чтобы избежать головной боли. Как оказалось, такое поведение вполне обоснованно — около трети случаев мигрени вызваны именно этой причиной. А наиболее распространенным напитком, провоцирующим мигрень, оказалось красное вино.
"Исследования не определили, являются ли сульфиты, дубильные вещества или любые другие природные химические вещества в вине причиной триггеров мигрени", — уточнил врач.
Самым частым провокатором мигрени оказался глутамат натрия — натриевая соль глутаминовой кислоты.
Мигрень может быть вызвана также употреблением шоколада. При этом Берк отмечает, что у некоторых пациентов, наоборот, боль может отступить благодаря этому продукту.
Врач отдельно остановился на колбасе и других мясных продуктах. Содержащиеся в них нитраты и нитриты, добавляемые для усиления вкуса, также могут стать причиной мигрени.
Соленые продукты тоже могут вызвать сильную головную боль. Они повышают артериальное давление, что и приводит к мигрени.
Кроме того, врач призвал быть осторожнее с распространенным сахарозаменителем аспартамом, содержащимся во множестве продуктов.
Берк также заострил внимание на выдержанных сортах сыра — пармезане, бри и других. Они, как и другие продукты, которые ферментируются при расщеплении аминокислоты тирозина, содержат тирамин. Это вещество вызывает головные боли, сужая и расширяя кровеносные сосуды.