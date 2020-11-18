https://ria.ru/20201118/memorial-1585240467.html

Более 300 тысяч человек посетили Ржевский мемориал

Более 300 тысяч человек посетили Ржевский мемориал

Свыше 300 тысяч человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату с момента его открытия в июне этого года, сообщила в среду на экспертно-медийном форуме... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:05

2020-11-18T19:05

2020-11-18T19:05

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Свыше 300 тысяч человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату с момента его открытия в июне этого года, сообщила в среду на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии" заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Светлана Любенкова.Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".Она отметила, что интерес к истории войны растет у разных поколений и в российском и в белорусском обществе, особенно это показало открытие Ржевского мемориала.Инициаторами возведения монумента во Ржеве стали ветераны Великой Отечественной войны. Они обратились в Постоянный Комитет Союзного государства и поисковикам Российского военно-исторического общества с предложением увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Мемориал построили на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Как отмечалось на форуме, в ходе боев там погибли около 400 тысяч человек. Возведение мемориала началось в 2019 году. Высота бронзовой фигуры солдата, являющейся центром комплекса, составляет около 25 метров, ее вес — 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.В свою очередь, автор фильма "Ржев. Прививка от войны" Алексей Никулин выразил надежду, что премьера картины пройдет на главных телеканалах Белоруссии и России в ближайшее время.Директор Хатыньского мемориального комплекса Артур Зельский согласился с коллегами, что память о Великой Отечественной войне крайне важна для обеих стран. "Историческое прошлое и Ржева, и Хатыни формирует особое пространство, и поэтому мемориальная память необходима и ее нужно поддерживать. А молодому поколению необходимо изучать это наследие", - сказал он.

https://ria.ru/20201117/memorial-1584994144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, ржев