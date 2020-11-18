Более 300 тысяч человек посетили Ржевский мемориал
© Фото : страница во ВКонтакте "Волонтерская рота"Самая большая в мире Георгиевская лента, развернутая у Ржевского мемориала
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Свыше 300 тысяч человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату с момента его открытия в июне этого года, сообщила в среду на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии" заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Светлана Любенкова.
Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
"Этот год выдался сложным, но для нас это и великая дата - 75-летие Победы. Нам вместе многое удалось сделать: масштабные акции, онлайн-мероприятия. Музей Победы открыл уникальную музейную экспозицию "Подвиг народа", аналогов которой нет в современном музейном пространстве. Ржевский мемориал с момента открытия посетило уже более 300 тысяч человек. Мемориал стал особым местом для каждого человека, который там побывал", - сказала Любенкова.
Она отметила, что интерес к истории войны растет у разных поколений и в российском и в белорусском обществе, особенно это показало открытие Ржевского мемориала.
"Это война коснулась каждой семьи на всем постсоветском пространстве, и в России, и в Белоруссии. Мы видим, что интерес к истории Ржевской битвы, событиям этой большой трагедии, а также к месту памяти о ней высок как у детей, так и у взрослых. Важно сохранять историческую память прошлого и передавать ее молодым поколениям", - сказала Любенкова.
Инициаторами возведения монумента во Ржеве стали ветераны Великой Отечественной войны. Они обратились в Постоянный Комитет Союзного государства и поисковикам Российского военно-исторического общества с предложением увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Мемориал построили на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Как отмечалось на форуме, в ходе боев там погибли около 400 тысяч человек.
Возведение мемориала началось в 2019 году. Высота бронзовой фигуры солдата, являющейся центром комплекса, составляет около 25 метров, ее вес — 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Для меня это очень трогательный момент, когда я приезжаю к памятнику. У многих людей он стал ассоциироваться именно с памятью о солдатах, которые пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Когда делал скульптуру, вспоминал о своем дедушке, который также во время войны пропал без вести. Важно, чтобы память о Великой Отечественной войне была жила и о ней рассказывали в семьях. Своих детей я тоже привозил к монументу, они плакали", - рассказал на форуме автор памятника, скульптор Андрей Коробцов.
В свою очередь, автор фильма "Ржев. Прививка от войны" Алексей Никулин выразил надежду, что премьера картины пройдет на главных телеканалах Белоруссии и России в ближайшее время.
Директор Хатыньского мемориального комплекса Артур Зельский согласился с коллегами, что память о Великой Отечественной войне крайне важна для обеих стран. "Историческое прошлое и Ржева, и Хатыни формирует особое пространство, и поэтому мемориальная память необходима и ее нужно поддерживать. А молодому поколению необходимо изучать это наследие", - сказал он.