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Армения наградила экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета

Армения наградила экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета

Президент Армении Армен Саркисян наградил медалью "За боевые заслуги" экипаж сбитого ВС Азербайджана российского вертолета, сообщили в президентской... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:41

2020-11-18T12:41

2020-11-18T12:41

ситуация в нагорном карабахе

крушение российского вертолета в армении

армен саркисян

ми-24

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян наградил медалью "За боевые заслуги" экипаж сбитого ВС Азербайджана российского вертолета, сообщили в президентской пресс-службе.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе."За храбрость и преданность при выполнении служебных обязанностей наградить медалью "За боевые заслуги" военнослужащих ВС России: командира вертолетного звена вертолетной эскадрильи майора Юрия Ищука (посмертно), техника-инструктора старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно), пилота-оператора старшего лейтенанта Владислава Грязина", - говорится в сообщении.

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азербайджан

армения

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крушение российского вертолета в армении, армен саркисян, ми-24, азербайджан, армения, в мире