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Армения наградила экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета
Армения наградила экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета
Президент Армении Армен Саркисян наградил медалью "За боевые заслуги" экипаж сбитого ВС Азербайджана российского вертолета, сообщили в президентской... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:41
2020-11-18T12:41
2020-11-18T12:41
ситуация в нагорном карабахе
крушение российского вертолета в армении
армен саркисян
ми-24
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян наградил медалью "За боевые заслуги" экипаж сбитого ВС Азербайджана российского вертолета, сообщили в президентской пресс-службе.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе."За храбрость и преданность при выполнении служебных обязанностей наградить медалью "За боевые заслуги" военнослужащих ВС России: командира вертолетного звена вертолетной эскадрильи майора Юрия Ищука (посмертно), техника-инструктора старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно), пилота-оператора старшего лейтенанта Владислава Грязина", - говорится в сообщении.
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крушение российского вертолета в армении, армен саркисян, ми-24, азербайджан, армения, в мире