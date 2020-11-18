https://ria.ru/20201118/lyuk-1585231225.html

Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум

Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков перед началом выхода в открытый космос открыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:21

2020-11-18T18:21

2020-11-18T18:21

риа наука

сергей кудь-сверчков

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков перед началом выхода в открытый космос открыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции, сообщается в трансляции, ведущейся на сайте "Роскосмоса".Работы по открытию люка начались с опозданием более чем в полчаса от запланированного срока, который указан в плане, опубликованном на сайте "Роскосмоса".Этот люк никогда не открывался. Сам модуль запустили в 2009 году, но все это время российские космонавты для выходов использовали другой модуль - "Пирс".После открытия космонавты закроют люк опять, но на этот раз ненадолго. Проверка герметичности потребовалась в связи с тем, что космонавты впервые выходят из этого модуля в открытый космос. Поэтому для проверки безопасности космонавты не сразу выйдут на внешнюю поверхность станции, сообщается в плане работ, опубликованном на сайте госкорпорации. Вместо этого они осмотрят резиновые уплотнения люка и снова его закроют. Затем модуль "Поиск" заполнят воздухом для проверки герметичности. Если никаких утечек не будет и открытый впервые люк будет держать давление, его снова откроют уже для окончательного выхода космонавтов наружу.Для обоих космонавтов это будет первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС. Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. Рыжиков будет работать в командирском скафандре "Орлан-МКС" с красными лампасами, а Кудь-Сверчков - с синими. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов по основной программе; если космонавты управятся быстрее, им поручат дополнительные работы длительностью еще полтора часа.В ходе основных работ космонавтам предстоит отремонтировать систему терморегулирования модуля "Заря" - заменить сменную панель регулятора расхода жидкости. Также они переключат антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". С "Пирса" они снимут соединительные разъемы, на которые два года воздействовал космический вакуум.В списке дополнительных задач: очистка одного из запачкавшихся иллюминаторов модуля "Звезда", изменение положения датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на модуле "Поиск", и заменена планшета "Импакт", регистрирующего уровни загрязнений от работающих двигателей на "Звезде".

https://ria.ru/20201117/mks-1585074626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kitay-kosmos-1583645598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос