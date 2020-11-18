Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/lider-forum-1585213976.html
На Лидер-Форуме обсудят российские перспективы рынка 3D-печати
На Лидер-Форуме обсудят российские перспективы рынка 3D-печати
Третьего декабря 2020 года в Москве в онлайн-формате состоится крупнейшее событие в сфере российских аддитивных технологий – Лидер-Форум "Аддитивные технологии. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:13
2020-11-18T17:14
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585214927_0:210:2000:1335_1400x0_80_0_0_64d4a9cbf87fe953a671a716aa42dec6.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ООО "Русатом – Аддитивные технологии". Третьего декабря 2020 года в Москве в онлайн-формате состоится крупнейшее событие в сфере российских аддитивных технологий – Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты". Создание российской Ассоциации развития аддитивных технологий при участии Госкорпорации "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Госкорпорации "Ростех", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Газпром нефть" и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ станет основной темой Лидер-Форума. Болee 500 российских и зарубежных экспертов, представителей крупнейших компаний, аккумулирующих передовые технологии, и специализированных организаций, развивающих аддитивное производство в России, объединятся на одной площадке открытого и профессионального диалога для консолидации позиции и конструктивного взаимодействия с государственными и системообразующими институтами.Мероприятие поддерживают: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.Генеральный партнер Лидер-Форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" - ООО "Русатом – Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ"). В рамках деловой программы Лидер-форума будут обсуждаться мировые тенденции и российские перспективы рынка 3D-печати в авиакосмическом направлении, машиностроении, медицине, атомной промышленности и потребительском сегменте, также будут представлены примеры успешной интеграции продуктов аддитивного производства в технологические цепочки различных отраслей экономики. Кроме того, российские заказчики аддитивной продукции расскажут о своих потребностях: какие продукты аддитивного производства нужны уже сегодня. Среди участников деловой программы представители компаний-лидеров аддитивной индустрии: Farsoon Technologies, EOS, SLM Solutions, SIU System, ESI Group, Dassault Systèmes, AddUp, HARZ Labs, ПАО "СИБУР Холдинг", АО "ОДК", АО "Центр аддитивных технологий" на базе холдинговых корпораций авиационного комплекса Госкорпорации "Ростех", Сколковский Институт Науки и Технологий и другие. В рамках Лидер-Форума участники мероприятия смогут ознакомиться с актуальными научными разработками и достижениями в области аддитивных материалов и производства, принять участие в интерактивных форматах деловых знакомств и B2B-встреч, выразить свое профессиональное мнение и вступить в прямой диалог со спикерами деловой программы Лидер-Форума. Виртуальные инструменты онлайн-площадки Лидер-Форума открывают доступ к лидерам аддитивных технологий.Организатор Лидер-Форума – международная выставочная компания "Мессе Франкфурт РУС.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" пройдет в онлайн-формате. Для участия в Лидер-Форуме обязательно необходимо пройти регистрацию.Подробнее о Лидер-ФорумеРегистрация на Лидер-Форум уже открытаО компанияхООО "Русатом – Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ")ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).Концерн Мессе Франкфурт ГмбХМессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом более 2 600 сотрудников в 29 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет около €736 млн. Благодаря обширному опыту в наиболее значимых секторах, а также работе sales-партнеров, компания эффективно работает в интересах своих клиентов. Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по всему миру. Услуги включают в себя аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и кейтеринг. Возрастная категория +16КонтактыНаталия Антохина, Тел.: +7 495 649 87 75, E-mail.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585214927_220:0:2000:1335_1400x0_80_0_0_c1c25590d0ce82df70018bda4ce46b54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

На Лидер-Форуме обсудят российские перспективы рынка 3D-печати

17:13 18.11.2020 (обновлено: 17:14 18.11.2020)
 
© Depositphotos / stokkete3D-печать
3D-печать - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - ООО "Русатом – Аддитивные технологии". Третьего декабря 2020 года в Москве в онлайн-формате состоится крупнейшее событие в сфере российских аддитивных технологий – Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты". Создание российской Ассоциации развития аддитивных технологий при участии Госкорпорации "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Госкорпорации "Ростех", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Газпром нефть" и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ станет основной темой Лидер-Форума. Болee 500 российских и зарубежных экспертов, представителей крупнейших компаний, аккумулирующих передовые технологии, и специализированных организаций, развивающих аддитивное производство в России, объединятся на одной площадке открытого и профессионального диалога для консолидации позиции и конструктивного взаимодействия с государственными и системообразующими институтами.
Мероприятие поддерживают: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.
Генеральный партнер Лидер-Форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" - ООО "Русатом – Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ").
В рамках деловой программы Лидер-форума будут обсуждаться мировые тенденции и российские перспективы рынка 3D-печати в авиакосмическом направлении, машиностроении, медицине, атомной промышленности и потребительском сегменте, также будут представлены примеры успешной интеграции продуктов аддитивного производства в технологические цепочки различных отраслей экономики. Кроме того, российские заказчики аддитивной продукции расскажут о своих потребностях: какие продукты аддитивного производства нужны уже сегодня. Среди участников деловой программы представители компаний-лидеров аддитивной индустрии: Farsoon Technologies, EOS, SLM Solutions, SIU System, ESI Group, Dassault Systèmes, AddUp, HARZ Labs, ПАО "СИБУР Холдинг", АО "ОДК", АО "Центр аддитивных технологий" на базе холдинговых корпораций авиационного комплекса Госкорпорации "Ростех", Сколковский Институт Науки и Технологий и другие.
В рамках Лидер-Форума участники мероприятия смогут ознакомиться с актуальными научными разработками и достижениями в области аддитивных материалов и производства, принять участие в интерактивных форматах деловых знакомств и B2B-встреч, выразить свое профессиональное мнение и вступить в прямой диалог со спикерами деловой программы Лидер-Форума. Виртуальные инструменты онлайн-площадки Лидер-Форума открывают доступ к лидерам аддитивных технологий.
Организатор Лидер-Форума – международная выставочная компания "Мессе Франкфурт РУС.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" пройдет в онлайн-формате. Для участия в Лидер-Форуме обязательно необходимо пройти регистрацию.
Подробнее о Лидер-Форуме
Регистрация на Лидер-Форум уже открыта
О компаниях
ООО "Русатом – Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ")
ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).
Концерн Мессе Франкфурт ГмбХ
Мессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом более 2 600 сотрудников в 29 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет около €736 млн. Благодаря обширному опыту в наиболее значимых секторах, а также работе sales-партнеров, компания эффективно работает в интересах своих клиентов. Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по всему миру. Услуги включают в себя аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и кейтеринг.
Возрастная категория +16
Контакты
Наталия Антохина,
Тел.: +7 495 649 87 75,
E-mail.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
Лента новостейМолния