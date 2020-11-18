https://ria.ru/20201118/lider-forum-1585213976.html

На Лидер-Форуме обсудят российские перспективы рынка 3D-печати

На Лидер-Форуме обсудят российские перспективы рынка 3D-печати

Третьего декабря 2020 года в Москве в онлайн-формате состоится крупнейшее событие в сфере российских аддитивных технологий – Лидер-Форум "Аддитивные технологии. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:13

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пресс-релизы

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МОСКВА, 18 ноя - ООО "Русатом – Аддитивные технологии". Третьего декабря 2020 года в Москве в онлайн-формате состоится крупнейшее событие в сфере российских аддитивных технологий – Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты". Создание российской Ассоциации развития аддитивных технологий при участии Госкорпорации "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Госкорпорации "Ростех", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Газпром нефть" и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ станет основной темой Лидер-Форума. Болee 500 российских и зарубежных экспертов, представителей крупнейших компаний, аккумулирующих передовые технологии, и специализированных организаций, развивающих аддитивное производство в России, объединятся на одной площадке открытого и профессионального диалога для консолидации позиции и конструктивного взаимодействия с государственными и системообразующими институтами.Мероприятие поддерживают: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.Генеральный партнер Лидер-Форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" - ООО "Русатом – Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ"). В рамках деловой программы Лидер-форума будут обсуждаться мировые тенденции и российские перспективы рынка 3D-печати в авиакосмическом направлении, машиностроении, медицине, атомной промышленности и потребительском сегменте, также будут представлены примеры успешной интеграции продуктов аддитивного производства в технологические цепочки различных отраслей экономики. Кроме того, российские заказчики аддитивной продукции расскажут о своих потребностях: какие продукты аддитивного производства нужны уже сегодня. Среди участников деловой программы представители компаний-лидеров аддитивной индустрии: Farsoon Technologies, EOS, SLM Solutions, SIU System, ESI Group, Dassault Systèmes, AddUp, HARZ Labs, ПАО "СИБУР Холдинг", АО "ОДК", АО "Центр аддитивных технологий" на базе холдинговых корпораций авиационного комплекса Госкорпорации "Ростех", Сколковский Институт Науки и Технологий и другие. В рамках Лидер-Форума участники мероприятия смогут ознакомиться с актуальными научными разработками и достижениями в области аддитивных материалов и производства, принять участие в интерактивных форматах деловых знакомств и B2B-встреч, выразить свое профессиональное мнение и вступить в прямой диалог со спикерами деловой программы Лидер-Форума. Виртуальные инструменты онлайн-площадки Лидер-Форума открывают доступ к лидерам аддитивных технологий.Организатор Лидер-Форума – международная выставочная компания "Мессе Франкфурт РУС.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" пройдет в онлайн-формате. Для участия в Лидер-Форуме обязательно необходимо пройти регистрацию.Подробнее о Лидер-ФорумеРегистрация на Лидер-Форум уже открытаО компанияхООО "Русатом – Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ")ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).Концерн Мессе Франкфурт ГмбХМессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом более 2 600 сотрудников в 29 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет около €736 млн. Благодаря обширному опыту в наиболее значимых секторах, а также работе sales-партнеров, компания эффективно работает в интересах своих клиентов. Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по всему миру. Услуги включают в себя аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и кейтеринг. Возрастная категория +16КонтактыНаталия Антохина, Тел.: +7 495 649 87 75, E-mail.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы