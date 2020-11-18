https://ria.ru/20201118/kurs-1585168985.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,89 копейки - до 90,2314 рубля, курс доллара уменьшился на 32,62 копейки, до... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:00

2020-11-18T14:00

2020-11-18T14:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,89 копейки - до 90,2314 рубля, курс доллара уменьшился на 32,62 копейки, до 75,9268 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 25,09 копейки, составив 82,3639 рубля.

https://ria.ru/20201118/neft--1584984910.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика