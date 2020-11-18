https://ria.ru/20201118/kurs-1585168985.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,89 копейки - до 90,2314 рубля, курс доллара уменьшился на 32,62 копейки, до... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:00
2020-11-18T14:00
2020-11-18T14:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_0:78:3184:1869_1400x0_80_0_0_fc0304756649dca0117435b5ef0ca45a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,89 копейки - до 90,2314 рубля, курс доллара уменьшился на 32,62 копейки, до 75,9268 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 25,09 копейки, составив 82,3639 рубля.
https://ria.ru/20201118/neft--1584984910.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_505:505:2562:2048_1400x0_80_0_0_1e1ee7f7e31167089d09197e11987961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика