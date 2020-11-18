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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201118/kurs-1585168985.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,89 копейки - до 90,2314 рубля, курс доллара уменьшился на 32,62 копейки, до... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:00
2020-11-18T14:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,89 копейки - до 90,2314 рубля, курс доллара уменьшился на 32,62 копейки, до 75,9268 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 25,09 копейки, составив 82,3639 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 16 копеек

14:00 18.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,89 копейки - до 90,2314 рубля, курс доллара уменьшился на 32,62 копейки, до 75,9268 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 25,09 копейки, составив 82,3639 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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