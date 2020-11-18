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https://ria.ru/20201118/krym-1585212103.html
Турбизнес Крыма решает, как организовать новогодний праздник в пандемию
Турбизнес Крыма решает, как организовать новогодний праздник в пандемию
Отельеры Крыма рассказали, как справятся с новогодними ограничениями, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:11
2020-11-18T17:11
туризм
коронавирус в россии
рестораны
туризм
отели
туристы
новости - туризм
новый год
республика крым
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Отельеры Крыма рассказали, как справятся с новогодними ограничениями, сообщает TourDom.ru.В Крыму вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе в отелях и ресторанах в период новогодних праздников – с конца декабря по начало января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. "С учетом того что на полуостров приедут еще отдыхающие, будем разговаривать с отельерами. Однако придется корпоративы, фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, в этом году отложить", – заявил он. Кроме того, по решению штаба, с 20 декабря по 15 января будет запрещена работа увеселительных заведений и ресторанов с 22:00 до 08:00. Местный турбизнес по-разному отреагировал на новость. "Она нас не застала врасплох, мы этого ожидали. Поэтому и не планировали новогодних банкетов для гостей наших гостиниц. Мы им предлагаем новогодний рум-сервис. Это доставка праздничных ужинов по номерам в красивых упаковках", – комментирует Сергей Щеголев, директор группы отелей. По его словам, туристы достаточно активно бронируют Новый год, свободных номеров остается все меньше. Еще в одном отеле сообщили, что предложат постояльцам другой вариант празднования. "Будем придумывать новые форматы встречи Нового года. Возможно, перенесем мероприятия на открытые площадки у моря. У нас есть обогреваемые рестораны, шатры. Площадки готовы, осталось защитить их от ветра и дождя. Но в целом погода позволяет проводить мероприятия на воздухе. Не знаю, как будет зимой, но у нас до сих пор очень тепло и даже цветут розы", – отметила коммерческий директор гостиницы Елена Бизюк. В другом элитном отеле также сейчас думают над тем, как создать гостям ощущение праздника. "Мы со своей стороны готовимся к проведению мероприятий в рамках действующих ограничений – сейчас разрабатываем серию предложений", – прокомментировал Самвел Саруханян, генеральный менеджер.По мнению экспертов, отмена мероприятий в ресторанах и гостиницах скажется на спросе на отдых в Крыму. Но, по сути, особого выбора у туристов нет. Либо сидеть дома или на даче, либо смириться с тем, что ограничительные меры становятся неизбежными и будут охватывать все новые и новые направления.
https://ria.ru/20201118/krym-1585112262.html
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коронавирус в россии, рестораны, туризм, отели, туристы, новости - туризм, новый год, республика крым, отдых, праздник

Турбизнес Крыма решает, как организовать новогодний праздник в пандемию

17:11 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в кафе на Массандровском пляже в Ялте
Девушка в кафе на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Отельеры Крыма рассказали, как справятся с новогодними ограничениями, сообщает TourDom.ru.
В Крыму вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе в отелях и ресторанах в период новогодних праздников – с конца декабря по начало января.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. "С учетом того что на полуостров приедут еще отдыхающие, будем разговаривать с отельерами. Однако придется корпоративы, фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, в этом году отложить", – заявил он. Кроме того, по решению штаба, с 20 декабря по 15 января будет запрещена работа увеселительных заведений и ресторанов с 22:00 до 08:00.
Местный турбизнес по-разному отреагировал на новость. "Она нас не застала врасплох, мы этого ожидали. Поэтому и не планировали новогодних банкетов для гостей наших гостиниц. Мы им предлагаем новогодний рум-сервис. Это доставка праздничных ужинов по номерам в красивых упаковках", – комментирует Сергей Щеголев, директор группы отелей. По его словам, туристы достаточно активно бронируют Новый год, свободных номеров остается все меньше.
Еще в одном отеле сообщили, что предложат постояльцам другой вариант празднования. "Будем придумывать новые форматы встречи Нового года. Возможно, перенесем мероприятия на открытые площадки у моря. У нас есть обогреваемые рестораны, шатры. Площадки готовы, осталось защитить их от ветра и дождя. Но в целом погода позволяет проводить мероприятия на воздухе. Не знаю, как будет зимой, но у нас до сих пор очень тепло и даже цветут розы", – отметила коммерческий директор гостиницы Елена Бизюк.
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В другом элитном отеле также сейчас думают над тем, как создать гостям ощущение праздника. "Мы со своей стороны готовимся к проведению мероприятий в рамках действующих ограничений – сейчас разрабатываем серию предложений", – прокомментировал Самвел Саруханян, генеральный менеджер.
По мнению экспертов, отмена мероприятий в ресторанах и гостиницах скажется на спросе на отдых в Крыму. Но, по сути, особого выбора у туристов нет. Либо сидеть дома или на даче, либо смириться с тем, что ограничительные меры становятся неизбежными и будут охватывать все новые и новые направления.
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