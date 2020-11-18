https://ria.ru/20201118/kriticheskaya-1585191176.html

Путину доложили о критической ситуации с COVID-19 в трех регионах

Путину доложили о критической ситуации с COVID-19 в трех регионах

Наиболее критичная ситуация с занятостью коек для пациентов, зараженных коронавирусом, сложилась в таких субъектах, как Чувашия, Орловская область и... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:26

2020-11-18T15:26

2020-11-18T15:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

чувашская республика (чувашия)

орловская область

севастополь

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Наиболее критичная ситуация с занятостью коек для пациентов, зараженных коронавирусом, сложилась в таких субъектах, как Чувашия, Орловская область и Севастополь, сообщила президенту Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова.Она рассказала, что по состоянию на вчерашнее утро в России было занято 81% больничных коек, выделенных для пациентов с COVID-19.Всего же занятость коек превысила 90% в десяти регионах: к названным выше субъектам добавились Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области, а также Мордовия и республика Коми.Коронавирусом в России заражены почти два миллиона человек, из которых более полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали свыше 34 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 21 тысячу новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html

чувашская республика (чувашия)

орловская область

севастополь

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, чувашская республика (чувашия), орловская область, севастополь, общество