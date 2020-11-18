https://ria.ru/20201118/kosmonavty-1585261371.html
Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера
Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера
Центр управления полетом присвоил номера российским космонавтам Рыжикову и Кудь-Сверчкову, у которых одинаковое имя – Сергей, чтобы отличить их во время... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:09
2020-11-18T22:09
2020-11-18T23:39
хочу стать космонавтом
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр управления полетом присвоил номера российским космонавтам Рыжикову и Кудь-Сверчкову, у которых одинаковое имя – Сергей, чтобы отличить их во время переговоров, следует из трансляции выхода космонавтов в открытый космос. Трансляция ведется на сайтах "Роскосмоса" и НАСА.Во время выхода в открытый космос, который сейчас совершают Рыжиков и Кудь-Сверчков, им дали номера "Сергей первый" и "Сергей второй" соответственно, чтобы те понимали, к кому из космонавтов конкретно обращается оператор Центра.Космонавты прибыли на станцию 14 октября 2020 года.
https://ria.ru/20201118/kosmonavty-1585258132.html
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международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса