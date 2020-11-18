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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201118/kosmonavty-1585261371.html
Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера
Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера
Центр управления полетом присвоил номера российским космонавтам Рыжикову и Кудь-Сверчкову, у которых одинаковое имя – Сергей, чтобы отличить их во время... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:09
2020-11-18T23:39
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
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роскосмос
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр управления полетом присвоил номера российским космонавтам Рыжикову и Кудь-Сверчкову, у которых одинаковое имя – Сергей, чтобы отличить их во время переговоров, следует из трансляции выхода космонавтов в открытый космос. Трансляция ведется на сайтах "Роскосмоса" и НАСА.Во время выхода в открытый космос, который сейчас совершают Рыжиков и Кудь-Сверчков, им дали номера "Сергей первый" и "Сергей второй" соответственно, чтобы те понимали, к кому из космонавтов конкретно обращается оператор Центра.Космонавты прибыли на станцию 14 октября 2020 года.
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международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса

Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера

22:09 18.11.2020 (обновлено: 23:39 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкУчастники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17"
Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр управления полетом присвоил номера российским космонавтам Рыжикову и Кудь-Сверчкову, у которых одинаковое имя – Сергей, чтобы отличить их во время переговоров, следует из трансляции выхода космонавтов в открытый космос. Трансляция ведется на сайтах "Роскосмоса" и НАСА.
Во время выхода в открытый космос, который сейчас совершают Рыжиков и Кудь-Сверчков, им дали номера "Сергей первый" и "Сергей второй" соответственно, чтобы те понимали, к кому из космонавтов конкретно обращается оператор Центра.
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 21:35Хочу стать космонавтом
Космонавты не смогли выполнить главную задачу выхода в открытый космос
Космонавты прибыли на станцию 14 октября 2020 года.
 
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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