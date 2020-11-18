https://ria.ru/20201118/kosmonavty-1585261371.html

Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера

Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера

Центр управления полетом присвоил номера российским космонавтам Рыжикову и Кудь-Сверчкову, у которых одинаковое имя – Сергей, чтобы отличить их во время... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T22:09

2020-11-18T22:09

2020-11-18T23:39

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр управления полетом присвоил номера российским космонавтам Рыжикову и Кудь-Сверчкову, у которых одинаковое имя – Сергей, чтобы отличить их во время переговоров, следует из трансляции выхода космонавтов в открытый космос. Трансляция ведется на сайтах "Роскосмоса" и НАСА.Во время выхода в открытый космос, который сейчас совершают Рыжиков и Кудь-Сверчков, им дали номера "Сергей первый" и "Сергей второй" соответственно, чтобы те понимали, к кому из космонавтов конкретно обращается оператор Центра.Космонавты прибыли на станцию 14 октября 2020 года.

https://ria.ru/20201118/kosmonavty-1585258132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса