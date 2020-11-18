https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585198448.html

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу

Более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончалась еще 1 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:58

2020-11-18T15:58

2020-11-18T15:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_0:55:3121:1811_1400x0_80_0_0_964826ad661307c92b8b87532f8e754f.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончалась еще 1 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 161 934 новых случая заражения. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 248 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 55 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире