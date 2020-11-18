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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585198448.html
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу
Более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончалась еще 1 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:58
2020-11-18T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончалась еще 1 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 161 934 новых случая заражения. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 248 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 55 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 161 тысячу

15:58 18.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончалась еще 1 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 161 934 новых случая заражения. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 248 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 55 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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