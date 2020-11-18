Путин заявил о недопустимости нерасторопности при борьбе с коронавирусом
15:46 18.11.2020 (обновлено: 15:51 18.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Любая медлительность и нерасторопность во время борьбы с коронавирусом недопустимы, нужна четкость действий, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите - вот это ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что российские специалисты уже обладают необходимой информацией и инструментарием для успешной борьбы.
Ситуация у нас действительно под контролем. Мы прошли это все весной. Мы знаем, что и как нужно делать, у нас налажена методика работы, вакцина появляется, достаточно информации о том, что и как нужно делать в ходе лечения коронавирусной инфекции.
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