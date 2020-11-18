https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585196535.html

Путин заявил о недопустимости нерасторопности при борьбе с коронавирусом

Путин заявил о недопустимости нерасторопности при борьбе с коронавирусом

Любая медлительность и нерасторопность во время борьбы с коронавирусом недопустимы, нужна четкость действий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:46

2020-11-18T15:46

2020-11-18T15:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Любая медлительность и нерасторопность во время борьбы с коронавирусом недопустимы, нужна четкость действий, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите - вот это ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Путин отметил, что российские специалисты уже обладают необходимой информацией и инструментарием для успешной борьбы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/putin-1585195631.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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