https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585193490.html

Путин оценил ситуацию с использованием средств на борьбу с COVID-19

Путин оценил ситуацию с использованием средств на борьбу с COVID-19

Регионы медленно осваивают выделенные им на борьбу с COVID-19 деньги, это непозволительно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:35

2020-11-18T15:35

2020-11-18T15:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184372_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c2c11bdc343d06b1d818310302ef75a0.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Регионы медленно осваивают выделенные им на борьбу с COVID-19 деньги, это непозволительно, заявил президент России Владимир Путин."Я знаю, что правительство уже направило средства в регионы в размере 5 миллиардов рублей. Здесь речь идет о бесплатном, подчеркну, именно о бесплатном лекарственном обслуживании, на бесплатные лекарства для тех граждан, которые проходят лечение на дому. Я обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас", - сказал президент на совещании с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество