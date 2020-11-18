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Путин оценил ситуацию с использованием средств на борьбу с COVID-19
Путин оценил ситуацию с использованием средств на борьбу с COVID-19
Регионы медленно осваивают выделенные им на борьбу с COVID-19 деньги, это непозволительно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:35
2020-11-18T15:35
2020-11-18T15:55
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Регионы медленно осваивают выделенные им на борьбу с COVID-19 деньги, это непозволительно, заявил президент России Владимир Путин."Я знаю, что правительство уже направило средства в регионы в размере 5 миллиардов рублей. Здесь речь идет о бесплатном, подчеркну, именно о бесплатном лекарственном обслуживании, на бесплатные лекарства для тех граждан, которые проходят лечение на дому. Я обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас", - сказал президент на совещании с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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