https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585175483.html

Голикова объяснила стабильность ситуации с COVID-19 в некоторых регионах

Голикова объяснила стабильность ситуации с COVID-19 в некоторых регионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:24

2020-11-18T14:24

2020-11-18T15:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности."В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - сказала она на совещании президента с членами правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/antiseptik-1585141199.html

россия

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2020

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Голикова: "В регионах, где введены ограничительные меры, мы отмечаем стабилизацию" Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности. "В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - сказала она на совещании президента с членами правительства. 2020-11-18T14:24 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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