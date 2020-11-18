https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585175483.html
Голикова объяснила стабильность ситуации с COVID-19 в некоторых регионах
Голикова объяснила стабильность ситуации с COVID-19 в некоторых регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:24
2020-11-18T14:24
2020-11-18T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности."В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - сказала она на совещании президента с членами правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/antiseptik-1585141199.html
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Голикова: "В регионах, где введены ограничительные меры, мы отмечаем стабилизацию"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности. "В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - сказала она на совещании президента с членами правительства.
2020-11-18T14:24
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество