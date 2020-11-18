https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585173945.html

Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 требует быстрого реагирования

Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 требует быстрого реагирования

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему контролируемая, но требующая незамедлительного реагирования на актуальные проблемы, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:17

2020-11-18T14:17

2020-11-18T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему контролируемая, но требующая незамедлительного реагирования на актуальные проблемы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на напряженность ситуации, в целом в стране ситуация контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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