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Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 требует быстрого реагирования
Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 требует быстрого реагирования
Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему контролируемая, но требующая незамедлительного реагирования на актуальные проблемы, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:17
2020-11-18T14:17
2020-11-18T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему контролируемая, но требующая незамедлительного реагирования на актуальные проблемы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на напряженность ситуации, в целом в стране ситуация контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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