https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585172408.html

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, этот вопрос остается в поле внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:14

2020-11-18T14:14

2020-11-18T14:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, этот вопрос остается в поле внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он добавил, что так или иначе этот вопрос всегда остается в поле внимания и в поле зрения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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