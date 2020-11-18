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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, этот вопрос остается в поле внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:14
2020-11-18T14:14
2020-11-18T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, этот вопрос остается в поле внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он добавил, что так или иначе этот вопрос всегда остается в поле внимания и в поле зрения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество