https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585139966.html

В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19

В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19

Высокую заболеваемость COVID-19 среди губернаторов и парламентариев можно объяснить тем, что их работа предусматривает множество контактов, заявил Дмитрий... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:03

2020-11-18T12:03

2020-11-18T13:22

дмитрий песков

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Высокую заболеваемость COVID-19 среди губернаторов и парламентариев можно объяснить тем, что их работа предусматривает множество контактов, заявил Дмитрий Песков.На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразились губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Владимирской области Владимир Сипягин, глава Кисловодска Александр Курбатов и министр транспорта Виталий Савельев. Накануне о положительном тесте на SARS-CoV-2 РИА Новости сообщил и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, 130 членов ГД уже перенесли COVID-19 или болеют сейчас, а 28 депутатов находятся в больницах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584192626.html

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