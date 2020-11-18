В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19
12:03 18.11.2020 (обновлено: 13:22 18.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Высокую заболеваемость COVID-19 среди губернаторов и парламентариев можно объяснить тем, что их работа предусматривает множество контактов, заявил Дмитрий Песков.
"Они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах. Характер их работы предусматривает множественные контакты и поэтому, конечно, несмотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике", — отметил пресс-секретарь президента.
На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразились губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Владимирской области Владимир Сипягин, глава Кисловодска Александр Курбатов и министр транспорта Виталий Савельев. Накануне о положительном тесте на SARS-CoV-2 РИА Новости сообщил и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.
По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, 130 членов ГД уже перенесли COVID-19 или болеют сейчас, а 28 депутатов находятся в больницах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.