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В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19
В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19
Высокую заболеваемость COVID-19 среди губернаторов и парламентариев можно объяснить тем, что их работа предусматривает множество контактов, заявил Дмитрий... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:03
2020-11-18T13:22
дмитрий песков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Высокую заболеваемость COVID-19 среди губернаторов и парламентариев можно объяснить тем, что их работа предусматривает множество контактов, заявил Дмитрий Песков.На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразились губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Владимирской области Владимир Сипягин, глава Кисловодска Александр Курбатов и министр транспорта Виталий Савельев. Накануне о положительном тесте на SARS-CoV-2 РИА Новости сообщил и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, 130 членов ГД уже перенесли COVID-19 или болеют сейчас, а 28 депутатов находятся в больницах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19

12:03 18.11.2020 (обновлено: 13:22 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Высокую заболеваемость COVID-19 среди губернаторов и парламентариев можно объяснить тем, что их работа предусматривает множество контактов, заявил Дмитрий Песков.

"Они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах. Характер их работы предусматривает множественные контакты и поэтому, конечно, несмотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике", — отметил пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразились губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Владимирской области Владимир Сипягин, глава Кисловодска Александр Курбатов и министр транспорта Виталий Савельев. Накануне о положительном тесте на SARS-CoV-2 РИА Новости сообщил и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.
По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, 130 членов ГД уже перенесли COVID-19 или болеют сейчас, а 28 депутатов находятся в больницах.
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