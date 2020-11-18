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В Москве за сутки госпитализировали 1351 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1351 пациента с коронавирусом
Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 413 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:28
2020-11-18T11:28
2020-11-18T11:32
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 413 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждены 4174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1351 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 413 человек", - сообщили в штабе.Отмечается, что 11,1% среди заболевших - дети, 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом
госпитализировано в Москве
за сутки, на ИВЛ находятся 413 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждены 4174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1351 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 413 человек", - сообщили в штабе.
Отмечается, что 11,1% среди заболевших - дети, 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших - люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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