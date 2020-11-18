https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585132856.html

В Москве за сутки госпитализировали 1351 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1351 пациента с коронавирусом

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 413 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:28

2020-11-18T11:28

2020-11-18T11:32

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 413 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждены 4174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1351 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 413 человек", - сообщили в штабе.Отмечается, что 11,1% среди заболевших - дети, 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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