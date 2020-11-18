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В Москве 5503 пациента вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 5503 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 382 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:05
2020-11-18T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ещё 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 382 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 5503 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 382 634", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 5503 пациента вылечились от коронавируса за сутки

09:05 18.11.2020 (обновлено: 09:08 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ещё 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 382 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 5503 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 382 634", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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