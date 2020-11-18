https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585110321.html
В Москве 5503 пациента вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 5503 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 382 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:05
2020-11-18T09:05
2020-11-18T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_080021b1e29ce55dc3d7d21bb2d4e492.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ещё 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 382 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 5503 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 382 634", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_de176ed50206c0956c5dc93c1a6b973f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество