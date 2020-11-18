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https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585107859.html
В США разрешили использовать первый тест на COVID-19 в домашних условиях
В США разрешили использовать первый тест на COVID-19 в домашних условиях
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование первого теста на коронавирус, который можно... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:19
2020-11-18T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование первого теста на коронавирус, который можно будет проводить самостоятельно в домашних условиях."Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях, который дает быстрый результат. Универсальный набор для одноразового использования Lucira COVID-19 - это молекулярный тест…, предназначенный для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", - говорится на сайте регулятора.Пользователи теста - люди от 14 лет - должны сделать забор материала из носовой полости, после чего в течение не более получаса они смогут получить готовый результат. Сейчас тест можно получить только по предписанию врача.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

В США разрешили использовать первый тест на COVID-19 в домашних условиях

08:19 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование первого теста на коронавирус, который можно будет проводить самостоятельно в домашних условиях.
"Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях, который дает быстрый результат. Универсальный набор для одноразового использования Lucira COVID-19 - это молекулярный тест…, предназначенный для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", - говорится на сайте регулятора.
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Пользователи теста - люди от 14 лет - должны сделать забор материала из носовой полости, после чего в течение не более получаса они смогут получить готовый результат. Сейчас тест можно получить только по предписанию врача.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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