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Названы семь простых способов ускорить работу компьютера
Названы семь простых способов ускорить работу компьютера
Издание Business Insider назвало семь простых способов ускорить работу компьютера с операционной системой (ОС) Windows 10. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T05:02
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windows
технологии
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Издание Business Insider назвало семь простых способов ускорить работу компьютера с операционной системой (ОС) Windows 10.Во-первых, следует сократить число приложений, которые открываются при запуске. Так, в фоновом режиме может работать много ненужных пользователю программ, которые замедляют быстродействие системы.Во-вторых, необходимо проверить компьютер на наличие вредоносных программ, а также удалить лишние приложения, использующие системные ресурсы.Третий способ заключается в отключении специальных эффектов Windows. Несмотря на то что они улучшают внешний вид интерфейса, эти эффекты также могут замедлять работу компьютера.Еще один способ — отключение прозрачности окон в интерфейсе системы, так как данная опция влияет на скорость выполнения операций.Пятый способ относится к портативным устройствам, для улучшения быстродействия у них можно переключить режим энергосбережения на наиболее производительный. При этом энергосберегающие режимы, предусмотренные системой, намеренно замедляют работу компьютера для экономии энергии.Другой способ ускорить быстродействие — регулярное обновление ОС до наиболее актуальной версии. Разработчик системы регулярно выпускает исправления и обновления для Windows, при этом некоторые из них также влияют на производительность компьютера.Последний из перечисленных способов заключается в установке твердотельного накопителя (SSD) или дополнительной оперативной памяти (RAM). Замена традиционного жесткого диска на твердотельный накопитель позволяет Windows загружаться в несколько раз быстрее, а программам — запускаться практически мгновенно. При этом добавление оперативной памяти может ускорить быстродействие системы, если компьютер используется для выполнения большого количества ресурсоемких задач.
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windows, технологии, в мире

Названы семь простых способов ускорить работу компьютера

05:02 18.11.2020 (обновлено: 12:13 18.11.2020)
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / dennizn
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Издание Business Insider назвало семь простых способов ускорить работу компьютера с операционной системой (ОС) Windows 10.
Во-первых, следует сократить число приложений, которые открываются при запуске. Так, в фоновом режиме может работать много ненужных пользователю программ, которые замедляют быстродействие системы.
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Во-вторых, необходимо проверить компьютер на наличие вредоносных программ, а также удалить лишние приложения, использующие системные ресурсы.
Третий способ заключается в отключении специальных эффектов Windows. Несмотря на то что они улучшают внешний вид интерфейса, эти эффекты также могут замедлять работу компьютера.
Еще один способ — отключение прозрачности окон в интерфейсе системы, так как данная опция влияет на скорость выполнения операций.
Пятый способ относится к портативным устройствам, для улучшения быстродействия у них можно переключить режим энергосбережения на наиболее производительный. При этом энергосберегающие режимы, предусмотренные системой, намеренно замедляют работу компьютера для экономии энергии.
Другой способ ускорить быстродействие — регулярное обновление ОС до наиболее актуальной версии. Разработчик системы регулярно выпускает исправления и обновления для Windows, при этом некоторые из них также влияют на производительность компьютера.
Последний из перечисленных способов заключается в установке твердотельного накопителя (SSD) или дополнительной оперативной памяти (RAM). Замена традиционного жесткого диска на твердотельный накопитель позволяет Windows загружаться в несколько раз быстрее, а программам — запускаться практически мгновенно. При этом добавление оперативной памяти может ускорить быстродействие системы, если компьютер используется для выполнения большого количества ресурсоемких задач.
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