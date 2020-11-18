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Росздравнадзор проверит сообщения об инциденте в Коммунарке
Росздравнадзор проверит сообщения об инциденте в Коммунарке
Росздравнадзор проведет проверку после сообщений об инциденте в больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:16
2020-11-18T19:16
россия
коммунарка (москва)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку после сообщений об инциденте в больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации проведет проверку данного инцидента", - говорится в сообщении.
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россия
коммунарка (москва)
московская область (подмосковье)
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россия, коммунарка (москва), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

Росздравнадзор проверит сообщения об инциденте в Коммунарке

19:16 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку после сообщений об инциденте в больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации проведет проверку данного инцидента", - говорится в сообщении.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 19:12
Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке нет
 
РоссияКоммунарка (Москва)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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