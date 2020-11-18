https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585242003.html

Росздравнадзор проверит сообщения об инциденте в Коммунарке

Росздравнадзор проверит сообщения об инциденте в Коммунарке

Росздравнадзор проведет проверку после сообщений об инциденте в больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:16

2020-11-18T19:16

2020-11-18T19:16

россия

коммунарка (москва)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку после сообщений об инциденте в больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации проведет проверку данного инцидента", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585241509.html

россия

коммунарка (москва)

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коммунарка (москва), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия