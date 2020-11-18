https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585238817.html

Появилось видео с места инцидента в Коммунарке

Появилось видео с места инцидента в Коммунарке

Появилось видео с места инцидента в Коммунарке, где в строящемся корпусе больницы произошла разгерметизация кислородного шланга и был слышен хлопок. Запись... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:58

2020-11-18T18:58

2020-11-18T22:39

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Появилось видео с места инцидента в Коммунарке, где в строящемся корпусе больницы произошла разгерметизация кислородного шланга и был слышен хлопок. Запись опубликована на странице "Подсмотрено в Москве | Московские новости" в соцсети "ВКонтакте".На кадрах, снятых из окна одного из соседних жилых домов, видно, как над зданием инфекционного госпиталя поднимается густой белый дым.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, разгерметизация произошла во время крепления шланга, по которому под давлением подается кислород. Людей в корпусе не было.В МЧС отметили, что инцидент не повлиял на работу действующих корпусов, их пациенты находятся в безопасности.В столичном депздраве подтвердили, что угрозы для больных и персонала нет.На месте происшествия работали более 60 человек и 15 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Москве. В настоящее время последствия случившегося устранены. Росздравнадзор проведет проверку по факту инцидента.

https://ria.ru/20201102/pozhar-1582624326.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия