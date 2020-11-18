https://ria.ru/20201118/khakaton-1585186273.html

SberCloud организует хакатон для ИТ-стартапов и разработчиков

SberCloud организует хакатон для ИТ-стартапов и разработчиков

Компания SberCloud, входящая в экосистему "Сбера", проведет 11-13 декабря 50-часовой онлайн-хакатон SberCloud.Advanced Hacking, в ходе которого технологические... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:05

2020-11-18T15:05

2020-11-18T16:16

сбер

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему "Сбера", проведет 11-13 декабря 50-часовой онлайн-хакатон SberCloud.Advanced Hacking, в ходе которого технологические стартапы, представители инди-проектов и независимые разработчики смогут реализовать свои проекты, используя облачную платформу SberCloud.Advanced, сообщает компания.В рамках конкурса SberCloud предоставит доступ ко многим базовым (IaaS) и высокоуровневым (PaaS) сервисам платформы: CCE (Kubernetes), FunctionGraph, API Gateway, Document Database Service, Distributed Cache Service, Relational Database Service и другим.По итогам хакатона жюри определит лучшие команды, наиболее эффективно использовавшие ресурсы SberCloud.Advanced в работе над проектами. Победители разделят призовой фонд в 700 тысяч рублей: команде, занявшей 1-е место, достанется 350 тысяч рублей, 2-е место – 200 тысяч рублей и 3-е место – 150 тысяч рублей.Кроме того, учреждены специальные номинации "Лучший стартап на стеке SberCloud", "Лучший разработчик на стеке SberCloud", "Специальный приз от Школы 21", "Специальная номинация Сбер500". Их лауреаты получат гранты на развитие и другие призы от компаний-партнеров.Подать заявку на участие можно на сайте до 9 декабря включительно. "Мы рады предоставить возможности нашей облачной платформы SberCloud.Advanced для такого перспективного мероприятия. С ее помощью можно быстро создавать и эффективно управлять приложениями и интернет-сервисами, ИТ-инфраструктурой, минимизировать ресурсы, требуемые для поддержания работы корпоративных ИТ-систем. Кроме того, можно практически в разы увеличить скорость вывода новых продуктов и услуг на рынок и многое другое. Для разработчиков - это возможность получить новый опыт, деловые контакты, повысить свой уровень и проверить свои продуктовые гипотезы, имея при этом хорошую мотивацию", — приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

https://ria.ru/20201105/sber-1583134324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, технологии, новости компаний - экономика