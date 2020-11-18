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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585215412.html
Власти Карабаха перевозят вещи жителей сел, переходящих под контроль Баку
Власти Карабаха перевозят вещи жителей сел, переходящих под контроль Баку
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики занимаются перевозкой имущества жителей девяти сел, которые переходят под контроль Азербайджана, сообщает... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:11
2020-11-18T17:11
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики занимаются перевозкой имущества жителей девяти сел, которые переходят под контроль Азербайджана, сообщает официальный информационный центр Карабаха.Отмечается, что села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен, Нор Джраберд Мартакертского района и Ухтасар и Арменакаван Аскеранского района переходят под контроль Азербайджана согласно заявлению о прекращении огня в Карабахе. В инфоцентре заявили, что указанные населенные пункты, по утверждению азербайджанской стороны, входят в Агдамский район и должны быть переданы Баку до 20 ноября.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Власти Карабаха перевозят вещи жителей сел, переходящих под контроль Баку

17:11 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФлаг Азербайджана у села Талыш
Флаг Азербайджана у села Талыш - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики занимаются перевозкой имущества жителей девяти сел, которые переходят под контроль Азербайджана, сообщает официальный информационный центр Карабаха.
Отмечается, что села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен, Нор Джраберд Мартакертского района и Ухтасар и Арменакаван Аскеранского района переходят под контроль Азербайджана согласно заявлению о прекращении огня в Карабахе. В инфоцентре заявили, что указанные населенные пункты, по утверждению азербайджанской стороны, входят в Агдамский район и должны быть переданы Баку до 20 ноября.

"В эти дни при участии властей принимаются меры по перевозке имущества более 2 тысяч жителей Мартакертского района, 400 жителей Аскеранского района и около 800 хозяйств населенного пункта Акна, обеспечению переселенных лиц жильем и другими средствами", - говорится в сообщении на странице инфоцентра в Facebook.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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