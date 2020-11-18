https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585173368.html
Иноагентов могут обязать каждые полгода отчитываться о деятельности
Иноагентов могут обязать каждые полгода отчитываться о деятельности
Физлицо, включенное в реестр иноагентов, будет обязано не реже одного раза за полгода отчитываться о своей деятельности, включая цели расходования средств и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:16
2020-11-18T14:16
2020-11-18T14:16
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Физлицо, включенное в реестр иноагентов, будет обязано не реже одного раза за полгода отчитываться о своей деятельности, включая цели расходования средств и использовании имущества, полученного от иностранных источников, следует из проекта, внесенного в Госдуму группой парламентариев.Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому физическое лицо в РФ может быть признано иноагентом."Физическое лицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, обязано не реже одного раза в шесть месяцев представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, либо в его территориальный орган отчет о своей деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использовании", - говорится в пояснительной записке.Форма и порядок представления отчета будет установлена Минюстом.Кроме того, в случае прекращения деятельности, связанной с выполнением функций иноагента, лицо вправе подать в Минюст, либо в его территориальный орган ходатайство об исключении из реестра иноагентов."В течение 60 дней со дня получения указанного ходатайства федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, либо его территориальный орган принимает решение об исключении лица из списка физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, либо выносит мотивированное решение об отказе в его исключении", - говорится в документе.Форму ходатайства будет утверждать Минюст.
https://ria.ru/20201118/inoagent-1585148282.html
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https://ria.ru/20201117/inoagenty-1585005016.html
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госдума рф, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Физлицо, включенное в реестр иноагентов, будет обязано не реже одного раза за полгода отчитываться о своей деятельности, включая цели расходования средств и использовании имущества, полученного от иностранных источников, следует из проекта, внесенного в Госдуму
группой парламентариев.
Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому физическое лицо в РФ может быть признано иноагентом.
"Физическое лицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, обязано не реже одного раза в шесть месяцев представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, либо в его территориальный орган отчет о своей деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использовании", - говорится в пояснительной записке.
Форма и порядок представления отчета будет установлена Минюстом.
Кроме того, в случае прекращения деятельности, связанной с выполнением функций иноагента, лицо вправе подать в Минюст, либо в его территориальный орган ходатайство об исключении из реестра иноагентов.
"В течение 60 дней со дня получения указанного ходатайства федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, либо его территориальный орган принимает решение об исключении лица из списка физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, либо выносит мотивированное решение об отказе в его исключении", - говорится в документе.
Форму ходатайства будет утверждать Минюст.